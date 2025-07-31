В ночь на 31 июля враг совершил массированную комбинированную атаку по Украине, применив большое количество дронов и ракеты. Российское оружие двигалось с Севера и Востока страны.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал "ПВО Радар".

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Откуда двигались ракеты и БпЛА?

С вечера 30 июля всю ночь россияне терроризировали Украину "Шахедами", имитационными дронами и крылатыми ракетами "Искандер-К". Также на этот раз враг запустил реактивные "Шахеды", которые быстрее обычных и имеют другой звук.

Основной целью нынешней атаки был Киев. Там российская армия нанесла серьезные повреждения в двух районах. В Святошинском районе произошло прицельное попадание ракеты в многоэтажку. По данным Воздушных Сил ВСУ, это был "Искандер-К", который из-за определенных факторов трудно сбивать. В результате атаки погибли по меньшей мере 8 человек, а ранены – более 100. Кроме столицы оккупанты атаковали дронами Павлоград в Днепропетровской области.

На карте, которую создал мониторинговый канал, можно увидеть примерное движение крылатых ракет, реактивных "Шахедов" и обычных БпЛА прошлой ночью.

Как Россия запускала воздушные цели в ночь на 31 июля / Инфографика "ПВО Радар"

Напомним, ПВО уничтожила 291 средство воздушного нападения – это 288 ударных БпЛА и три крылатые ракеты "Искандер-К". Несколько ракет попали в разных локациях, преимущественно в Киеве.