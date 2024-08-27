Россияне ставили 2 цели: Жданов проанализировал ракетную атаку по Украине

Российские оккупанты выпустили по Украине 127 ракет и 109 дронов. Под массированной атакой врага находилось сразу 15 областей. К сожалению, известно о погибших и раненых.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал 24 Каналу, что во время атаки враг имел ряд конкретных задач. Впрочем, ни одну из них он не смог выполнить.

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Чего хотели достичь россияне

"Есть две цели, которые ставили перед собой россияне. Первая – противодействие нашим атомным станциям, потому что пытались поразить высоковольтные подстанции. Они являются основным источником поставок энергии от атомных реакторов", – отметил военный эксперт.

Если бы это удалось, то украинцы сразу бы услышали об остановке реакторов, ведь их надо чем-то нагружать. В противном случае – переход реактора в аварийный режим на внутреннюю нагрузку.

Выполнить такую задачу россиянам не удалось. Наши атомные станции работают, энергетики пытались перебрасывать мощности с одной линии на другую. Советская система в этом смысле оказалась крепкой и многогранной.

Вторая цель – "утопить" Украину. Об этом можно говорить, судя по тому, сколько ракет летело на дамбу Киевского водохранилища. Киевскую ГЭС пытались разрушить, чтобы повторить ситуацию с Каховской,

– подчеркнул Жданов.

Напомним, что одной из целей врага действительно была Киевская ГЭС, что в городе Вышгороде. По ней было попадание, но критических повреждений не зафиксировано. Эксперты отметили, что разрушить ее ракетами невозможно.