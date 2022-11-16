Окно возможностей сужается: сколько еще продлится ракетный террор России

Насчет массированной ракетной атаки россиян уже можно сказать следующее. На самом деле не совсем правильно говорить "так Россия отомстила за поражение под Херсоном" или что "Кремль так отомстил за унижение на G20".

Запасы орудий убийств не безграничны

Правильнее здесь сказать – рашисты осуществили эту ракетную атаку только потому, что у них для этого появилась техническая возможность.

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Когда россияне нанесли первый массированный удар по энергоинфраструктуре 10 – 11 октября, они уже тогда "зачерпнули" свой неприкосновенный запас крылатых ракет. К примеру, тогда под Киевом наша ПВО сбила российскую Х-101, изготовленную вообще во втором квартале 2022 года. Хотя обычно отстреливаются прежде всего именно старые ракеты.

Кремль начинал войну с 10-летним запасом крылатых ракет, а сейчас имеет лаг всего в несколько месяцев. Поэтому сейчас рашисты и держат интервал в две недели между очередными массовыми ракетными ударами. Ведь быстрее пополнять запасы крылатых ракет РФ не может.

Подвело российское "качество"

На этот раз решисты что-то "опоздали" – обычно атаку начинают утром, а 15 ноября стартовали вообще после обеда. Похоже, и здесь есть свое "технологичное" объяснение. Обычно для атак россияне используют "микс" из бомбардировщиков Ту-95МС (которые могут нести до 6 ракет) и Ту-160 (могут нести до 12 ракет).

В этот раз были только Ту-95МС в рекордном количестве – 14 самолетов за один вылет. И здесь может быть такое объяснение – похоже, бортовая аппаратура на Ту-160 в процессе подготовки к вылету "заглючила". Поэтому рашистским авиатехникам пришлось "перепаковывать" Х-101 и Х-555 в бомболюки на Ту-95МС. Почему орки в этот раз и "опоздали".

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Сколько массированных ударов еще впереди

Если считать на основе цифр из открытых источников, у РФ есть еще минимум 300 крылатых ракет воздушного базирования Х-101 и Х-555 + морские "Калибры". И этого, наверное, хватит еще на 3 – 4 таких массированных обстрела.

Поэтому россияне как подлый и коварный народ всегда найдут "повод" для очередного удара по Украине, чтобы порадовать свою кровожадную публику. Если, конечно, смогут выдерживать производственный цикл в две недели по крылатым ракетам.

Ведь дальше для них "окно возможностей" сужается. Если во время налетов 10 – 11 октября было сбито около 50% крылатых рашистов, то вчера – более 80%.

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