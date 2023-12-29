"Еб**ь фейерверк": как россияне радовались массированной атаке и гибели украинцев
Россияне радуются всему, что влечет за собой смерть мирных граждан Украины. В частности, в чатах оккупантов можно прочитать немало радостных сообщений о том, что массированный удар по нашему государству был "настоящим фейерверком".
В ночь на 29 декабря оккупанты выпустили 110 целей по украинским городам. В этом материале 24 Канал собрал радостные сообщения гражданских вражеского государства, в которых они злорадствуют количеству запущенных ракет и смерти украинцев.
Смотрите также Летучая смерть: что известно о крылатых ракетах Х-101, которыми Россия обстреляла Украину 29 декабря
Реакция россиян на массированный удар
Большее количество комментариев в телеграм-каналах оккупантов было посвящено именно тому, что этот обстрел был накануне Нового Года – то есть для них он был "праздничным". Можно было найти такое в переписках:
- "С грядущим!"
- "Славно!"
- "Мало будет";
- "Вот это налет, класс!"
- "С Новым Годом, Украина!"
- "Лучше каждый день";
- "Эб**ь фейерверк";
- "Веселая коляда".
Радость россиян из-за массированного обстрела / Скриншоты из телеграм-каналов
Очевидно, в этом году праздничный стол для оккупантов недоступен из-за растущей инфляции и проблемы с экономикой. Наконец рост цен начал перегонять суммы "гробовых", которые выплачивал Кремль родным "200-м" русских солдат с начала вторжения.
Поэтому единственным интересным и дешевым зрелищем, которым могут насладиться граждане государства-агрессора, являются массированные обстрелы по Украине. Цинизм в таком "мировоззрении", конечно, зашкаливает, но вряд ли кого-то удивляет.
Граждане России радуются атаке на Украину / Скриншоты из телеграм-каналов
Больше об обстреле
- Вражеские ракеты и дроны атаковали Киев, Днепр, Львов, Одессу, Харьков и другие города нашего государства. Информация о погибших постоянно обновляется. В частности, известно, что жертвы есть во Львове, столице, Днепре. В последнем из перечисленных городов горел торговый центр.
- Президент Зеленский сообщил, что оккупанты запустили 110 ракет, но большую часть из них удалось сбить. По его словам, Киев будет прилагать максимум усилий, чтобы враг догнал возмездие – то есть российский террор должен проиграть.
- В то же время глава МИД Дмитрий Кулеба упрекнул тем представителям западных элит, которые начинают разговоры о "готовности Путина к переговорам". Эти обстрелы свидетельствуют, что мир не является целью Москвы в ближайшей перспективе, а Запад должен продолжать стоять на нашей стороне.