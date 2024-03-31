В Ровненской области обломки ракеты повредили электроопору

31 марта утром запад страны находился под массированной атакой ракетами. В результате падения обломков воздушной цели в Ровненской области поврежден электрообъект.

Во время нового воздушного нападения противник снова целился в объекты энергетической инфраструктуры.

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Оккупанты атаковали Ровненскую область

Так, примерно в половине шестого утра Воздушные силы сообщили о движении группы ракет в направлении Ровно.

Впоследствии мониторинговые каналы писали о работе ПВО в западных областях. Сейчас в ОВА рассказали, что в результате боевой работы сил противовоздушной обороны произошло падение обломков ракеты на объект критической инфраструктуры. Речь идет об электроопоре ЛЭП. Она получила повреждения, впрочем, перебоев с электроснабжением нет.

Кроме того, незначительные повреждения получил фельдшерско-акушерский пункт.

Другой информации о повреждении зданий или сооружений зафиксировано не было. Люди не пострадали.

Известно, что взрывы раздавались и на Тернопольщине, и на Львовщине. В частности, во Львовской области под ударом оказался тот же объект критической инфраструктуры, по которому уже били оккупанты 24 и 29 марта.

В результате обстрела разрушено админздание, там возник пожар, который уже потушен. Кроме того, местные власти заявили об одном погибшем. На месте попадания еще разбирают завалы, под которыми могут находиться люди.

Массированная атака 31 марта: что известно