"Варварские усилия": в США отреагировали на массированную комбинированную атаку России по Украине

Посол США в Украине в Украине отреагировала на российский массированный удар по Украине 29 марта. Бриджит Бринк заявила, что оккупанты продолжают лишать электроэнергии миллионы мужчин, женщин и детей.

Посол США назвала варварскими запуски российских ракет и беспилотников по энергетической инфраструктуре Украины.

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Всю ночь Россия безжалостно запускала ракеты и беспилотники против энергетической инфраструктуры Украины... Варварские усилия России для лишения электроэнергии миллионов мужчин, женщин и детей, продолжаются бесконтрольно,

– написала Бринк в соцсети X.

В своем сообщении Бринк также подчеркнула необходимость как можно скорее предоставить Украине необходимую помощь на фоне массированных российских ударов.

"Наша помощь нужна сейчас", – подчеркнула она.

Массированная атака по Украине 29 марта: что известно