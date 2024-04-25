Новая массированная ракетная атака по Украине: ударит ли Россия до прибытия помощи США

В Воздушных силах пока не исключают возможность массированной атаки россиян по Украине. Военные предполагают, что враг может осуществить ракетный удар еще до того, как помощь от США будет в Украине.

Массированный ракетный удар может застать украинцев в любой момент. Спрогнозировать действия врага достаточно сложно. Об этом рассказал представитель Воздушных сил Илья Евлаш в эфире телемарафона "Единые новости", передает 24 Канал.

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Нужно быть готовым к любым действиям врага

Наш враг очень коварный и ищет различные варианты, чтобы нанести максимальный вред. По мнению представителя Воздушных сил, нужно всегда быть готовыми отражать атаку.

Мы должны быть готовы к любому развитию событий. В том числе к массированной атаке до прибытия еще вооружения от наших международных партнеров в том числе. Тем более, что об этом заявляют ряд международных организаций, в частности ISW,

– рассказал Илья Евлаш.

Военный также говорит, что достаточно трудно вычислить момент удара по периодичности, ведь враг пытается постоянно менять тактику, выискивать различные сроки, бить в разное время различными средствами. Спикер Воздушных сил констатирует, что наша задача сейчас – просто приготовиться и ждать усиления наших систем ПВО и не только.

Какую тактику выбирали россияне в предыдущих массированных атаках по Украине

22 марта 2024 года Россия массированно ударила по Украине ракетами. Это была самая масштабная атака на энергетику за последнее время. Запорожская АЭС была на грани блэкаута. Также несколько ракет попало в плотину Днепровской ГЭС в Запорожье.

В тот же день в Харькове без питания остались до 200 тысяч абонентов из-за обстрела энергетической инфраструктуры города.

В ночь на 11 апреля 2024 года Россия в очередной раз осуществила массированный удар по территории Украины. Оккупанты попаданием ракеты полностью разрушили Трипольскую ТЭС, что в Киевской области.

Впрочем, лучшая защита – это нападение. Командующий Вооруженных сил Великобритании Тони Радакин считает, что сейчас украинская оборона находится под влиянием пессимистических настроений. Наша страна тяжело дает отпор российским войскам, которые наступают. Но совсем скоро Украина увеличит количество дальних ударов по России. Военная помощь Запада должна помочь Киеву вести войну "гораздо более сильными способами".