Массированная атака на Украину – враг ударил ракетами и БПЛА: что известно о последствиях

Украина подверглась массированному комбинированному удару врага с воздуха ночью 28 июля. Российская армия применила крылатые ракеты различных типов, баллистику и беспилотники.

От последних, в частности, отбивались Киев, Запорожье, Ровненская область и другие регионы. 24 Канал собрал, что известно о последствиях массированного воздушного удара врага по состоянию на данный момент.

Хронология угроз "Шахеды" заходят на Киев и область: где сейчас звучит воздушная тревога

Что известно о последствиях массированной атаки Украины 28 июля?

11:50, 28 июля Зеленский прокомментировал атаку Президент Украины сообщил, что в отражении атаки участвовали подразделения беспилотных систем, армейской авиации и авиации Воздушных сил, зенитчики, подразделения ПВО, а также мобильные огневые группы. Хорошие результаты в беспилотной защите против "Шахедов" – десятки сбитий российских дронов. Сбиты за ночь также несколько ракет. К сожалению, не все, были и попадания,

– написал Зеленский. 11:17, 28 июля У Кропивницком повреждено здание одного из подразделений Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в результате обстрела. В результате попаданий российских БпЛА возник пожар в здании одного из подразделений Главного управления ГСЧС. Также повреждена пожарно-спасательная техника. Состав подразделения находился в укрытии – погибших и пострадавших нет. 09:57, 28 июля Сколько вражеских целей сбила ПВО С территории России этой ночью враги запустили 324 ударных БПЛА типа "Шахед" и беспилотников-имитаторов различных типов. Также происходила атака четырьмя крылатыми ракетами Х-101 из воздушного пространства Саратовской области и тремя аэробаллистическими ракетами Х-47 М2 "Кинжал" из Липецкой. Вражеское нападение успешно отразили авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины. ПВО смогла уничтожить и обезвредить с помощью радиоэлектронной борьбы 309 БПЛА и две крылатые ракеты Х-101. 09:37, 28 июля В Киевской области также работали силы ПВО, есть обезвреженные вражеские цели. Попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры не допущено, но в результате вражеской атаки в Вышгородском районе поврежден легковой автомобиль. Пострадавших среди населения нет. 08:27, 28 июля Ровенская область. Воздушная тревога звучала почти всю ночь. Силы ПВО обезвредили над областью несколько воздушных целей врага. Люди и инфраструктура не пострадали. 07:33, 28 июля Днепропетровская область. Защитники сбили 3 БпЛА над областью. Враг атаковал Никопольщину дронами и артиллерией, Громко было в райцентре, Марганецкой, Мировской, Червоногригорьевской, Покровской громадах. Пострадали два человека – 15-летняя девочка и 49-летняя женщина. Будут лечиться амбулаторно. В результате атаки возник пожар. Повреждены учебное заведение, многоквартирный и 3 частных дома, 3 хозяйственные постройки, линия электропередач. Оккупанты били по Синельниковщине. FPV-дронами попали по Межевской громаде. В результате ударов повреждены сельскохозяйственное предприятие, здание, не эксплуатируется, админздание, авто. Загорелась сухая трава. 06:49, 28 июля Хмельницкую область атаковали вражеские БпЛА, известно о сбивании. "По состоянию на это время информация о повреждении, травмированных или погибших не поступала", – написали в местной ОГА и добавили, что детали будут позже. 04:58, 28 июля Кропивницкий пережил вражескую дроновую атаку. Соответствующие службы работают. Больше информации позже, – ОВА. 04:38, 28 июля Киев. Городской голова Виталий Кличко пишет, что в Дарницком районе пострадали 5 человек, из них один ребенок. Четырех медики госпитализировали. Все пострадавшие – жители многоэтажного жилого дома, где взрывной волной в одном из подъездов повреждены окна с 6 по 11 этажи. 02:59, 28 июля Киев. По состоянию на сейчас – 8 пострадавших в Дарницком районе. Среди них 1 человек в тяжелом состоянии. 02:48, 28 июля Киев. Руководитель КГВА Тимур Ткаченко пишет о 5 пострадавших в Дарницком районе. В сети отмечают, что дрон или обломки упали возле многоэтажки. 02:40, 28 июля Киев. Появилась первая информация о последствиях атаки БпЛА – КГВА пишет, что в Дарницком районе выбило окна в жилой многоэтажке. Пострадал 1 человек. 00:30, 28 июля Около полуночи до начала суток 28 июля из сообщений мониторинговых каналов стало известно, что российская стратегическая авиация поднялась в небо. Говорилось о по меньшей мере 6 бортах – два ТУ-95СМ с Оленьи, два из Энгельса, и еще 2 самолета ТУ-160 из Энгельса. Поэтому возникла угроза массированного ракетного удара. Перед этим оккупанты уже выпустили по Украине много десятков ударных беспилотников. Воздушная тревога охватила почти всю страну, добралась до Ровенской области. О работе противовоздушной обороны и взрывах сообщали из Запорожья, также из Киева и Киевской области.

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