Ночь дронов в России: взрывы раздавались не только на Ростовщине и в Брянске
- Россия заявила о массовой атаке беспилотников в шести регионах, включая оккупированный Крым, уничтожив 51 дрон.
- Атаки произошли с 23:00 до 5:30 по московскому времени, и никаких пострадавших или разрушений не зафиксировано.
В ночь на 6 августа в России заявили о массовой атаке беспилотников. В Кремле отмечают, что силы ПВО якобы уничтожили 51 дрон в шести регионах, включая оккупированный Крым.
Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на российское Минобороны. В частности, по их информации, 16 БпЛА сбито над Ростовской областью, еще 16 – над Брянской.
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Дроны атаковали 6 регионов России
Также по 12 и 4 дрона якобы уничтожено над оккупированным Крымом и Воронежской областью соответственно. Там добавляют, что еще 3 беспилотника были уничтожены над Орловской областью.
Отдельно в Кировском районе ночью также сообщили об уничтожении одного дрона. В регионах, по заявлениям российских чиновников, пострадавших и разрушений нет. На местах работают оперативные службы.
Губернаторы Орловской и Воронежской областей также подтвердили информацию о ночной атаке. В Воронеже заявили об уничтожении до пяти БпЛА силами ПВО и РЭБ в двух районах. Все атаки произошли с 23:00 до 5:30 по московскому времени.