Утром в Киеве зафиксировали 16 ракет: большинство из них были сбиты
Источник:Вечерний Киев
Утром 31 октября российская армия нанесла массовый удар по Украине. Страна-агрессор атаковала ракетами десять регионов страны.
Утром в Киеве зафиксировали 16 ракет
В результате вражеских атак повреждено 18 объектов, большинство из которых энергетические. Пострадала и столица Украины. В результате ударов по объектам критической инфраструктуры часть Киева обесточена, а 80% населения временно без воды. Об этом рассказал начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.
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По его словам, в общем в пределах Киева обнаружили около 16 воздушных целей, 12 из них – уничтожили.
Из этих 16 целей гарантированно уничтожили 12. Также по состоянию на 13:00 вернули напряжение на одном из водозаборов. В ближайшее время в городе возобновят водоснабжение. Мы стараемся минимизировать последствия таких ударов. Все службы работают в чрезвычайном режиме,
– отметил Попко.
Он добавил, что у россиян есть только один план – уничтожение объектов критической инфраструктуры. Их цель – оставить украинцев без воды, электроэнергии и отопления.
Утром 31 октября Россия выпустила более 50 ракет.
Украинские подразделения ПВО утром 31 октября сбили большинство ракет, которыми враг атаковал Украину. Российские террористы выпустили по нашей стране полсотни ракет типа Х-101 и Х-555 с севера Каспийского моря и Волгодонского района.
44 крылатых ракеты были уничтожены силами и средствами Воздушных Сил. Сообщается, что 18 ракет были уничтожены в зоне ответственности воздушного командования "Центр". Еще 12 ракет уничтожило воздушное командование "Юг". Воздушное командование "Восток" и "Запад" уничтожили 9 и 5 российских ракет соответственно.
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