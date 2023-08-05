В эту игру можно играть вдвоем, – Минобороны Украины тонко потролило Россию после ее ракетной атаки
Источник:Министерство обороны Украины
Россия нанесла по нашему государству массированный ракетный удар. После отражения атаки оккупантов и завершения воздушной тревоги Минобороны Украины красиво поставило на место страну-агрессорку.
Россия обстреляла вечером 5 августа Украину крылатыми ракетами типа "Калибр". Наше Министерство обороны прокомментировало эту террористическую атаку в соцсетях.
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Что написало оборонное ведомство
Минобороны изложило сообщение на английском. Пост состоит всего из одного предложения.
В эту игру могут играть двое,
– написано в сообщении.
Это сообщение, очевидно, отсылает к "хлопкам", посетившим страну-агрессорку в эту субботу. Пока Россия терроризировала Украину, на ее территории тоже было громко.
Взрывы слышали жители Московской, Калужской и Тульской областей. Кремлевские пропагандисты традиционно объяснили "хлопки" якобы успешной работой российской ПВО.
Громкие звуки вызвали частичную панику среди местного населения, судя по видеозаписям очевидцев. Россияне распространили через интернет кадры с места событий, чем, вероятно, помогли ВСУ.
Что этому предшествовало
- Вечером 5 августа в Украине полтора часа длилась воздушная тревога. Ее объявили во всех областях, кроме Одесской.
- Причиной послужила комбинированная ракетная атака россиян. Оккупанты выпустили "Калибры" из Тамбова и территории Беларуси.
- В Хмельницкой и Киевской областях, а также в Запорожье люди слышали взрывы. Позже глава Запорожской ОВА сообщил, что оккупанты нанесли удар по окрестностям областного центра. Предварительно обошлось без погибших и раненых.