В Лимане полиция изъяла из братской могилы тела 34 украинских защитников
Источник:Нацполиция Донецкой области
После деоккупации территорий каждый раз открываются новые факты зверств россиян. В Лимане, который был освобожден 1 октября, обнаружили очередные массовые захоронения.
14 октября в Нацполиции сообщили, что завершили эксгумацию на месте массового захоронения военнослужащих ВСУ. В братской могиле обнаружили тела 34 украинских защитников.
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Однако это не единственная братская могила в городе. Во второй локации похоронены более 120 гражданских, и сейчас там проводят эксгумацию тел. В Нацполиции пообещали установить каждого умершего и сообщили, что за сутки следственно-оперативные группы поднимают и обследуют около 10 тел.
Сейчас тела военных отправили в морг, где их должны идентифицировать и установить причины смерти. После этого защитников Украины передадут родственникам для достойного захоронения.
Количество массовых захоронений на деоккупированных территориях
Сейчас Нацполиция установила 35 захоронений на деоккупированной территории, а за последние сутки получила информацию о еще 4 местах захоронения.
По состоянию на 14 октября, с 29 сентября правоохранители сообщили, что обнаружили в освобожденных населенных пунктах тела 144 человек, погибших во время оккупации, 108 из которых были похоронены оккупантами. Остальные – нашли в зданиях и на улицах.
Также известно, что 85 из них – гражданские жители, часть из которых имеет признаки насильственной смерти. Полицейские прилагают все усилия, чтобы выяснить все обстоятельства смерти каждого убитого.
В Лимане из братской могилы изъяли тела 34 украинских защитников / Фото Нацполиция
Массовые захоронения на деоккупированных территориях
- Преступления россиян шокируют весь мир. Так, в The New York Times обнародовали фото братской могилы под Лисичанском. Она вмещает около 300 мирных жителей. Издание сообщило, что жертвами стали мирные жители, погибшие в результате обстрелов последних месяцев в городах Лисичанск и Северодонецк и соседнем городе Рубежное.
- Братскую могилу нашли и в Николаевской области в селе Новофонтанка. В ней обнаружили тела замученных людей.
- Захоронения, ужасающие своей массовостью, обнаружили и в Изюме. Там нашли более 400 тел, среди которых люди с признаками насильственной смерти. Также там обнаружили захоронение целых семей.
- Однако на этом оккупанты не остановились. Стало известно, что при отступлении они начали минировать места массовых захоронений. Чтобы подойти к братской могиле, ее нужно разминировать.
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