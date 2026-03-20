По всей Украине проходят массовые обыски в медучреждениях
- Нацполиция проводит 70 обысков в медучреждениях Украины.
- Правоохранители расследуют хищение средств на государственных медицинских программах.
Нацполиция проводит 70 обысков в медучреждениях по всей Украине. Правоохранители расследуют схемы хищения бюджетных средств, которые должны были идти на лечение украинцев в рамках программ медицинских гарантий.
Речь идет о фиктивных медуслугах и манипуляциях с данными в электронной системе здравоохранения. Предварительно сумма ущерба может достигать сотен миллионов гривен. Об этом заявили в Нацполиции.
Что известно о массовых обысках в медучреждениях?
Следователи Нацполиции и оперативники Департамента стратегических расследований вместе с местными подразделениями, прокуратурами и при поддержке Минздрава и Нацслужбы здоровья проводят проверки, чтобы зафиксировать противоправную деятельность и установить всех причастных.
Расследование ведется по статьям Уголовного кодекса:
- присвоение и растрату имущества;
- злоупотребление властью;
- служебный подлог;
- вмешательство в работу электронных систем;
- служебную халатность;
- отмывание денег.
Наказание по этим статьям может достигать 12 лет заключения с конфискацией имущества.
Обыски в медучреждениях Украины / Фото полиция
Другие случаи массовых обысков по Украине
- 23 января 2025 года правоохранители в Украине провели более 1000 обысков по делам нелегальной продажи и хранения оружия. Главной целью операции было перекрытие каналов сбыта и изъятие незаконного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.
- 1 ноября 2023 года СБУ и Национальная полиция провела массовые обыски по всей Украине у сектантов из "АллатРы". Эта псевдорелигиозная организация работала в интересах России и систематически продвигала кремлевские нарративы в нашем обществе.
- 22 августа 2023 года ГБР и полиция провели более 200 обысков в военкоматах и военно-врачебных комиссиях. Основанием для этого стали обнаруженные масштабные коррупционные схемы, в организации которых причастны должностные лица данных учреждений.