По всей Украине проходят массовые обыски в медучреждениях
20 марта, 08:39
Анастасия Колесникова
Основные тезисы
  • Нацполиция проводит 70 обысков в медучреждениях Украины.
  • Правоохранители расследуют хищение средств на государственных медицинских программах.

Нацполиция проводит 70 обысков в медучреждениях по всей Украине. Правоохранители расследуют схемы хищения бюджетных средств, которые должны были идти на лечение украинцев в рамках программ медицинских гарантий.

Речь идет о фиктивных медуслугах и манипуляциях с данными в электронной системе здравоохранения. Предварительно сумма ущерба может достигать сотен миллионов гривен. Об этом заявили в Нацполиции.

Что известно о массовых обысках в медучреждениях?

Следователи Нацполиции и оперативники Департамента стратегических расследований вместе с местными подразделениями, прокуратурами и при поддержке Минздрава и Нацслужбы здоровья проводят проверки, чтобы зафиксировать противоправную деятельность и установить всех причастных.

Расследование ведется по статьям Уголовного кодекса:

  • присвоение и растрату имущества;
  • злоупотребление властью;
  • служебный подлог;
  • вмешательство в работу электронных систем;
  • служебную халатность;
  • отмывание денег.

Наказание по этим статьям может достигать 12 лет заключения с конфискацией имущества. 

Обыски в медучреждениях Украины / Фото полиция

 

Другие случаи массовых обысков по Украине

  • 23 января 2025 года правоохранители в Украине провели более 1000 обысков по делам нелегальной продажи и хранения оружия. Главной целью операции было перекрытие каналов сбыта и изъятие незаконного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.
  • 1 ноября 2023 года СБУ и Национальная полиция провела массовые обыски по всей Украине у сектантов из "АллатРы". Эта псевдорелигиозная организация работала в интересах России и систематически продвигала кремлевские нарративы в нашем обществе.
  • 22 августа 2023 года ГБР и полиция провели более 200 обысков в военкоматах и ​​военно-врачебных комиссиях. Основанием для этого стали обнаруженные масштабные коррупционные схемы, в организации которых причастны должностные лица данных учреждений.