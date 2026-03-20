По всей Украине проходят массовые обыски в медучреждениях

Нацполиция проводит 70 обысков в медучреждениях по всей Украине. Правоохранители расследуют схемы хищения бюджетных средств, которые должны были идти на лечение украинцев в рамках программ медицинских гарантий.

Речь идет о фиктивных медуслугах и манипуляциях с данными в электронной системе здравоохранения. Предварительно сумма ущерба может достигать сотен миллионов гривен. Об этом заявили в Нацполиции.

Что известно о массовых обысках в медучреждениях?

Следователи Нацполиции и оперативники Департамента стратегических расследований вместе с местными подразделениями, прокуратурами и при поддержке Минздрава и Нацслужбы здоровья проводят проверки, чтобы зафиксировать противоправную деятельность и установить всех причастных.

Расследование ведется по статьям Уголовного кодекса:

присвоение и растрату имущества;

злоупотребление властью;

служебный подлог;

вмешательство в работу электронных систем;

служебную халатность;

отмывание денег.

Наказание по этим статьям может достигать 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Обыски в медучреждениях Украины / Фото полиция

