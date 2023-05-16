Сходила с ума, – мать бойцов "Азова" о том, как погиб старший сын, а младший был на "Азовстале"

Неля Шастун рассказала, что она и ее сыновья родились и выросли в Мариуполе. Они встретили там полномасштабную агрессию России.

Сыновья Нели Шастун – старший Игорь и младший Никита – защитники Мариуполя. Они просили мать уехать, однако она их не послушала и провела 21 день в окружении, когда россияне круглосуточно обстреливали город, пишет 24 Канал.

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Жительница Мариуполя рассказала в Media Center Ukraine – Ukrinform что в городе не было воды, света, газа и связи. Каждый день они ходили 1,5 километра за водой к колодцу и не знали, вернутся ли и будет куда. Они всем подъездом добывали дрова, ветки, шишки, чтобы на мангале приготовить еду.

В марте, выехав в Киев с друзьями, у женщины появилась связь с находившимися на "Азовстале" сыновьями.

Старший сын Игорь погиб в боях за Мариуполь

1 апреля (2022 года – 24 Канал) во время уличного боя погиб мой старший сын. А через две недели в "Азовстале" был заблокирован меньший. Я сходила с ума из-за гибели одного сына и невозможности защитить другого, каждый день, глядя в прямом эфире новостей, как его убивают,

– рассказала женщина.

Неля Шастун вспомнила, что много лет работала на комбинатах Ильича и "Азовстали". Проверка состояния бомбоубежищ входила в ее обязанности. Так что ей не трудно было представить, в каких условиях там находятся люди.

Младший Никита – оказался в плену

Мать сыновей рассказала, что с каждой сброшенной бомбой, выпущенной ракетой или фосфорным напалмом, воображала себя в тех бункерах и ее охватывал ужас.

Каждый выход сына на связь – это были минуты счастья, а потом день, два, три, пять – тишина. И ты опять сходит с ума. Садишься есть, берешь в руки хлеб и думаешь, ел ли твой ребенок. Наливаешь стакан воды и вспоминаешь его сообщение, где он пишет о том, что они пьют воду из градирей, а это то же, что пить из лужи,

– рассказала женщина.

Наконец, ночью 16 мая родные защитников "Азовстали" дождались сообщения от Генштаба ВСУ, что гарнизон "Мариуполь" выполнил поставленную боевую задачу, помешав врагу захватить Запорожье и осуществить выход на административную границу Донецкой и Запорожской областей и создать условия для окружения группировки ООС. Так, защитникам Мариуполя приказали сохранить жизнь личного состава.

Неля Шастун заметила, что с тех пор прошел год: "Сколько из них суждено было вернуться домой, а сколько из них уже замучено и убито в плену".

Мы требуем, чтобы эти вопросы не остались риторическими, а решались конкретными действиями цивилизованного мира.

– призвала мать двух азовцев.

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Что известно о сыновьях Нели Шастун

Старший сын Нели Шастун в 2012 году прошел срочную службу. В 2015 году ушел на войну. С февраля 2021 года начал служить в полку "Азов".

Младший сын Никита в 19 лет ушел в мариупольский отряд морской охраны, затем перешел в 56-ю бригаду. Потом женился и говорил, что ему, вероятно, достаточно войны. Однако уже 23 февраля сказал матери, что будет война и пошел к старшему брату Игорю.

Неля Шастун рассказывала Суспильному, что о смерти старшего сына женщине сообщил младший.

Никита вышел из "Азовстали" и 7,5 месяца провел в плену россиян. Он был как раз в том бараке в Оленовке, где россияне устроили теракт. Он чудом выжил и 31 декабря 2022 года вернулся домой.