Матери из оккупированного Донбасса отказываются давать детей в вузы, чтобы их не отправили на войну

Россияне продолжают мобилизовать всех подряд на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, чтобы отправить людей на войну против Украины. Впрочем, женщины протестуют против этого.

Об этом 24 каналу сообщил правозащитник, директор Института стратегических исследований Павел Лисянский. Он отметил, что протесты женщин и матерей на оккупированных Россией территориях были и быстрее.

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Отказываются давать детей в вузы

По его словам, протесты до сих пор продолжаются, однако остаются немногочисленными. В то же время, на оккупированных территориях есть и другие проблемы, которые влияют на мобилизацию.

В частности, как объяснил Лисянский, никто не хочет вступать в так называемые вузы квазиреспублик. Матери из оккупированных Россией украинских территорий боятся, что их детей мобилизуют на войну, где они погибнут.

Матери в ОРДЛО отказываются отдавать детей в вузы, чтобы тех не отправили на войну. Поэтому сейчас в так называемых квазиреспубликах ослабили мобилизацию,

– отметил правозащитник.

Он объяснил, что из-за отказа людей с оккупированных территорий поступать в учебные заведения, кафиры были вынуждены идти на уступки. В частности, они пообещали, что не будут мобилизовать студентов.

Почему боятся воевать

Лисянский также отметил, что люди с оккупированных территорий не отказываются воевать против Украины. По его словам, жители оккупированной Донецкой области не хотят умирать за соседнюю квазиреспублику – то есть оккупированную россиянами Луганщину.

Как отметил правозащитник, у "луганских" и "донецких" кафиров давно есть конфликты. Еще с 2014 они разделились на группы влияния, а сейчас их неоднократно пытались объединить.

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Он отметил, что фактически оккупированные области уже объединены – их политический и экономический центр находится в Донецке. Однако это не касается военного сектора.

Лисянский пояснил, что на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей разные кураторы военных группировок. Вероятно, из-за этих конфликтов они и не хотят воевать друг за друга.

Только отговорка

"Впрочем, по моему мнению, это лишь отговорка, чтобы не умереть на войне. Поскольку одна вещь – все эти 8 лет носить какие-то вымышленные звания, а совсем другое – идти в передовой линии атаки, выступая живым щитом для российских кадровых офицеров", – добавил Лисянский.

Лисянский рассказал о мобилизации на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей: смотрите видео



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