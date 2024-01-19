Мать военного России получила урну с прахом: она убеждает, что сын жив
Источник:Анатолий Штефан
Россия несет существенные потери на поле боя. Однако даже матери живых россиян получают погребальные урны.
Жительница России в январе 2024 года получила урну с прахом. Она считает, что стала жертвой насмешки, ведь всего несколько дней назад говорила с пока живым россиянином.
Смотрите также Может постигнуть судьба предшественника: почему россияне запустили еще один самолет А-50 над Азовским морем
Сын россиянки находится на фронте как медик
32-летний россиянин начал конфликтовать с другими военными, отправившими его матери такой подарок.
Женщина рассказала, что регулярно общается с сыном. На днях она получила шокировавшую ее посылку. Она была отправлена из подразделения, где служит ее сын.
Военные якобы хотели таким образом поддержать женщину. Они упаковали прах ее сына в металлическую урну. Сосуд был подписан именем россиянина – Владимир Владимирович (фамилия не видна), год рождения – 24 ноября 1991 года, дата смерти – 30 декабря 2023 года.
По словам женщины, она пережила "шок", а также "страх, пустоту, отчаяние". Однако довольно быстро поняла, что "что-то не то". По ее мнению, кто-то над ней так пошутил из-за каких-то проблем с военной службой. Она пригрозила шутнику наказанием от полиции.
Хороший флешмоб, как ни крути,
– написал Анатолий Штефан.
Потери врага
Силы обороны ликвидировали более 374 тысяч оккупантов. Только за минувшие сутки наши защитники и защитницы обезвредили еще 920 российских захватчиков. Кроме того, уничтожили десятки единиц вражеской техники.
- Личного состава – около 374 520 (+920),
- танков – 6167 (+20),
- боевых бронированных машин – 11445 (+35),
- артиллерийских систем – 8854 (+19),
- РСЗО – 966 (+0),
- средств ПВО – 654 (+1),
- самолетов – 331 (+0),
- вертолетов – 324 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 6929 (+4),
- крылатых ракет – 1818 (+0),
- кораблей/катеров – 23 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 11831 (+37),
- специальной техники – 1384 (+4).