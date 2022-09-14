Мецгеру огласили приговор по делу нападения на журналистов в "Укрэксимбанке": обошлось штрафом

Бывшему главе правления "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру огласили приговор. За нападение на журналистов "Схем" его оштрафовали. Рассказываем, какую сумму он должен выложить.

Нападение Евгения Мецгера на журналистов "Схем" Кирилла Овсяного и Александра Мазура приобрело немалый резонанс. Теперь же стало известно, чем завершился судебный иск против бывшего главы правления "Укрэксимбанка".

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За нападение наложили смешной штраф

Прежде всего заметим, что Голосеевский районный суд Киева 14 сентября вынес приговор по делу, связанному с нападением на журналистов. Виновными судьи назвали:

бывшего председателя правления "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера,

бывшего директора департамента банковской безопасности учреждения Игоря Тельбизова,

начальника управления внутренней безопасности "Укрэксимбанка" Олега Осипова.

Каждому из них служители Фемиды назначили штрафы. Сразу же оговоримся, что суммы уморительны. Так, Мецгер должен выплатить 200 тысяч рублей . Речь идет о 3400 гривен. В то же время, решение суда не лишило его возможности занимать определенные должности. Что касается Тельбизова и Осипова, то они должны выплатить по 1700 гривен штрафа.

Решение есть решение, суд есть суд. Принимаем, как есть. Могу соглашаться, могу не соглашаться. Я пообщаюсь со своими адвокатами, почитаем решение, почитаем все аргументы и будем принимать решение подавать или не подавать (апелляцию – 24 канал),

– прокомментировал Мецгер решение суда.

Журналисты подадут апелляцию

Адвокат потерпевших журналистов отметил, что они будут подавать апелляцию. По мнению Овсяного и Мазура, судьи безосновательно закрыли уголовное производство. Напомним, что говорится о статье 146 "Незаконное лишение свободы или похищение человека". Приговор в этом случае может предусматривать от 3 до 5 лет лишения свободы.

Напомним, что 4 октября 2021 журналисты "Схем" брали интервью у Евгения Мецгера. Во время него задали вопрос, касающийся значительного валютного кредита под залог проблемного актива. Его "Укрэксимбанк" выдал бизнесмену, чьи налоги поступают в "днр". Этот вопрос не понравился главе правления, поэтому он приказал охране не только "забрать камеры", но и "достать из них кассеты".

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