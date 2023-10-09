ХАМАС обстрелял мечеть Кадырова под Иерусалимом: россияне отказываются верить

В МИД Израиле сообщили, что по мечети, построенной Кадыровым, боевики ударили ракетой. Тем временем оккупанты опровергают эту информацию.

С момента нападения боевиков ХАМАС на Израиль стороны конфликта не прекращали обмениваться взаимными ракетными и авиаударами. На этот раз "досталось" и мечети, открытой ставленником Путина в Чечне – Рамзаном Кадыровым.

Смотрите также В США ответили, причастен ли Иран к нападению ХАМАС на Израиль.

"Прилет" ракетой

Вечером 9 октября пресс-служба МИД Израиля опубликовала фото мечети Кадырова, над которой вздымается дым. Там заявили о прямом попадании ракеты в "святыню".

Мечеть имени Ахмата Кадырова "задымилась" / Фото МИД Израиля

Мечеть имени Ахмата Кадырова

Кремлевский приспешник Кадыров открыл мечеть имени своего отца в 2014 году. Здание расположено в израильском поселке Абу-Гоши под Иерусалимом. Говорят, будто здесь проживают потомки чеченцев, которые переселились на территорию Османской империи еще в 16 веке.

Тем временем российские пропагандистские СМИ уверяют, что якобы мечеть уцелела.

Мечеть имени Ахмата-Хаджи Кадырова при обстреле палестинцами территории Израиля 9 октября не пострадала. В этом убедился наш корреспондент на месте событий,

– заявило прокремлевское издание.

Война Израиля и ХАМАС: последние новости