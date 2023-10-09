ХАМАС обстрелял мечеть Кадырова под Иерусалимом: россияне отказываются верить
Источник:МИД Израиля
В МИД Израиле сообщили, что по мечети, построенной Кадыровым, боевики ударили ракетой. Тем временем оккупанты опровергают эту информацию.
С момента нападения боевиков ХАМАС на Израиль стороны конфликта не прекращали обмениваться взаимными ракетными и авиаударами. На этот раз "досталось" и мечети, открытой ставленником Путина в Чечне – Рамзаном Кадыровым.
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"Прилет" ракетой
Вечером 9 октября пресс-служба МИД Израиля опубликовала фото мечети Кадырова, над которой вздымается дым. Там заявили о прямом попадании ракеты в "святыню".
Мечеть имени Ахмата Кадырова "задымилась" / Фото МИД Израиля
Мечеть имени Ахмата Кадырова
Кремлевский приспешник Кадыров открыл мечеть имени своего отца в 2014 году. Здание расположено в израильском поселке Абу-Гоши под Иерусалимом. Говорят, будто здесь проживают потомки чеченцев, которые переселились на территорию Османской империи еще в 16 веке.
Тем временем российские пропагандистские СМИ уверяют, что якобы мечеть уцелела.
Мечеть имени Ахмата-Хаджи Кадырова при обстреле палестинцами территории Израиля 9 октября не пострадала. В этом убедился наш корреспондент на месте событий,
– заявило прокремлевское издание.
Война Израиля и ХАМАС: последние новости
- Премьер Израиля Нетаньяху анонсировал удары по Сектору Газа. 9 октября вечером он опубликовал сообщение с видео разрушений зданий в районе, где находятся террористы ХАМАС. "Мы начали. Израиль победит", – подписал анонс политик. Ранее издание Walla рассказало, что во время переговоров Байдена и Нетаньяху последний заявил, что у его страны нет другого выбора, как начать наземную операцию в Секторе Газы. Она может начаться в ближайшие "дни или недели".
- В свою очередь боевики ХАМАС заявили, что в ответ на каждый "удар без предупреждения" и взорванный дом будут казнить по одному израильскому гражданскому заложнику и размещать видео в интернете.
- В вечернем обращении за 9 октября президент Зеленский заявил, что Россия заинтересована в конфликте на Ближнем Востоке. Она стремится, чтобы "новый источник боли и страданий ослабил мировое единство, добавил расколов и противоречий и этим помог ей уничтожать свободу в Европе".