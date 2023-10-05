Почему в Украине есть медийные и немедийные бригады и от чего это зависит

Сначала они прекращают смотреть видео с фронта, а затем в фейсбуке массово разгоняют ИПСО о "мясных бригадах", которые никто не показывает.

Быть медийными или нет решает бригадир

Приведенные ниже бригады являются самыми медийными в Украине. Они провели и проводят самые знаменитые бои, понесли большие потери, когда освобождали наши земли. Они заслуженно самые медийные уже очень долго. Сейчас есть только 2 бригады ("Магура" и 3 штурмовая), которые относительно популярнее, чем эти старые победоносные бригады.

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Основой отражения атаки на Киев были – 72 ОМБр имени Черных Запорожцев, 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада ДШВ ВСУ и бригада НГУ "Рубеж".

Затем эти же бригады стали одними из ключевых в обороне Донбасса. Они понесли большие потери, защищая наши земли, а теперь и отражая их. Я показывала пехотинцев всех этих бригад. Это довольно медийные бригады, регулярно снимаемые журналистами.

Харьковщину у врага отбивали:

92 ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко,

93 ОМБр имени Холодного Яра,

снова 80 ОДШБр,

95 отдельная десантно-штурмовая бригада,

25 отдельная воздушно-десантная Сечеславская бригада,

14 отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого,

батальон "Волки Да Винчи",

Харьковская бригада ТрО.

Все эти бригады достаточно медийны. Часть из них осталась оборонять Харьковщину, а часть уехала защищать Донецкую область. В большинстве этих бригад журналисты работают постоянно.

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Юг: 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, 59 отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка, 63 ОМБр, 60 ОМБр, 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада. Они отбили Херсонщину и переехали в Донецкую область и Запорожье.

Немедийная бригада здесь одна – 60-я. Так решили командиры, к сожалению. Остальные бригады, в том числе и пехотинцы, все время снимают журналисты.

В Донецкой области также рубятся годами: 79 отдельная десантно-штурмовая бригада из Николаева, 24 ОМБр имени короля Даниила, 67 ОМБр, там же 30 ОМБр, 10 и 5 ОГШбр, 68 ОЕБр. Эти бригады на фронте находятся постоянно всю полномасштабную войну и дольше.

Мы хотим показывать все бригады

UPD. Конечно, перечень победоносных боевых бригад здесь неполный. Здесь стоит отметить еще 35-ю и 36-ю бригады морской пехоты, 128 Днепровскую бригаду ТрО, 109 бригаду ТрО города Покровск, 112 Киевскую бригаду ТрО и Президентский полк.

То, что у нас на слуху самые боевые бригады – это правда. Не пускают к себе на ноль показывать пехоту бригады, которые в основном воюют на Херсонщине и Запорожье. Мы стараемся бороться с этим явлением, пока, к сожалению, безуспешно.

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Итак, если вы военнослужащие таких бригад, просим о помощи с тем, чтобы на этих направлениях мы могли работать на передовой, как и на Востоке с вышеперечисленными бригадами. Это зависит от ваших комбатов и комбригов.

Нам тоже хочется показывать больше пехоты. Если вы знаете, как бороться с тем, что ВСУ слишком берегут журналистов, с удовольствием воспользуемся вашим рецептом.

Но есть факт и он такой: по состоянию на сегодня самыми медийными являются бригады, которые внесли самый большой и долговременный вклад в то, что Украина есть. Исключением является "Магура", потому что они ворвались недавно, но уже сделали многое и обогнали в медийности старые бригады.