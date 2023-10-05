Бути медійними чи ні вирішує бригадир

Бригади наведені нижче є наймедійнішими в Україні. Вони провели і проводять найславетніші бої, зазнали великих втрат, коли відбивали наші землі. Вони заслужено наймедійніші вже дуже довго. Зараз є тільки 2 бригади ("Магура" і 3 штурмова), які відносно популярніші, ніж ці старі звитяжні бригади.

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Основою відбиття атаки на Київ були – 72 ОМБр імені Чорних Запорожців, 80-та окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ та бригада НГУ "Рубіж".

Потім ці ж бригади стали одними з ключових в обороні Донеччини. Вони зазнали великих втрат обороняючи наші землі, а зараз і відбиваючи їх. Я показувала піхотинців усіх цих бригад. Це доволі медійні бригади, яких регулярно знімають журналісти.

Харківщину у ворога відбивали:

92 ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка,

93 ОМБр імені Холодного Яру,

знову 80 ОДШБр,

95 окрема десантно-штурмова бригада,

25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада,

14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого,

батальйон "Вовки Да Вінчі",

Харківська бригада ТрО.

Усі ці бригади доволі медійні. Частина з них лишилась обороняти Харківщину, а частина поїхала обороняти Донеччину. У більшості цих бригад журналісти працюють постійно.

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Південь: 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу, 59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка, 63 ОМБр, 60 ОМБр, 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада. Вони відбили Херсонщину і переїхали на Донеччину та Запоріжжя.

Немедійна бригада тут одна – 60-ка. Так вирішили командири, на жаль. Решту бригад, зокрема і піхотинців, весь час знімають журналісти.

На Донеччині також рубаються роками: 79 окрема десантно-штурмова бригада з Миколаєва, 24 ОМБр імені короля Данила, 67 ОМБр, там само 30 ОМБр, 10 і 5 ОГШбр, 68 ОЄБр. Ці бригади на фронті перебувають незмінно всю повномасштабну війну і довше.

UPD. Звісно, перелік звитяжних бойових бригад тут неповний. Тут варто відзначити ще 35-ту і 36-ту бригади морської піхоти, 128 Дніпровську бригаду ТрО, 109 бригаду ТрО міста Покровськ, 112 Київську бригаду ТрО та Президентський полк.

Ми хочемо показувати всі бригади

Те, що в нас на слуху найбільш бойові бригади – це правда. Не пускають до себе на нуль показувати піхоту новостворені бригади, які в основному воюють на Херсонщині й Запоріжжі. Ми намагаємось боротись з цим явищем, поки, на жаль, без успіху.

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Тож, якщо ви військовослужбовці таких бригад, просимо про допомогу із тим аби на цих напрямках ми могли працювати на передовій, як і на Сході з вищепереліченими бригадами. Це залежить від ваших комбатів і комбригів.

Нам теж хочеться показувати більше піхоти. Якщо ви знаєте, як боротись з тим, що ЗСУ занадто бережуть журналістів, з задоволенням скористаємось вашим рецептом.

Але є факт і він такий: станом на сьогодні наймедійнішими є бригади, які внесли найбільший і найдовготриваліший вклад у те, що Україна є. Виключенням є "Магура", бо вони увірвались нещодавно, але вже зробили багато й обігнали в медійності старі бригади.