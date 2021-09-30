Медлить не буду, – Разумков отреагировал на собирание подписных листов за свою отставку

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия 30 сентября поручил выдать подписные листы для снятия Дмитрия Разумкова с должности главы Верховной Рады. Сам спикер парламента не удивлен такой инициативе.

Как заявил спикер парламента, нардепы получат подписные листы за его отставку уже сегодня, 30 сентября.

Важно Арахамия запросил подписные листы для снятия Разумкова с должности

Дмитрий Разумков отметил, что Арахамия сразу расписал документ на аппарат Верховной Рады Украины.

Как и обещал, медлить с процессом не буду. Сегодня коллеги получат подписные листы,

– сказал Разумков.

Он также пожелал "слугам" продуктивной работы в Трускавце. Напомним, что именно там в начале октября состоится выездное заседание президентской партии. Мероприятие состоится в известном отеле Rixos Prykarpattya. Во время заседания "слуги" планируют подвести итоги работы и наметить новые цели.

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Примечательно, что на выездное заседание еще раньше не пригласили Дмитрия Разумкова. Арахамия объяснил это тем, что спикер парламента не является членом фракции.

Отставка Разумкова: все, что известно

Слухи о вероятной отставке Разумкова с поста главы Рады сперва начали появляться в прессе. Произошло это после того, как парламентарий отправил на рассмотрение Венецианской комиссии закон об олигархах.

Именно из-за этого, мол, у Разумкова и возник конфликт с Давидом Арахамией. Впоследствии политики даже поссорились в прямом эфире.

Ранее Разумков заявил, что готов к отставке, но только если так решат народные депутаты. Сам он уходить с должности не собирается.

Какова процедура замены спикера

Согласно процедуре отставки спикера, его могут отозвать с должности в трех случаях:

по просьбе самого председателя Верховной Рады;

в связи с неудовлетворительной его работой на этой должности;

другие обстоятельства, которые делают невозможным выполнение им своих обязанностей.

После этого, вопрос об отзыве включается в повестку дня сессии Верховной Рады. Решение о включении в повестку дня принимается на пленарном заседании, следующем за днем внесения такого предложения. Председатель Верховной Рады Украины готовит отчет о своей работе и о выполнении сметы ВРУ.