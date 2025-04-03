Что стоит знать о новых правилах ВЛК с 1 апреля 2025 года
- С 1 апреля 2025 года в Украине вводятся новые правила прохождения ВВК с переходом на электронный формат и обязательным электронным кабинетом.
- Военные, признаны ограниченно годными, обязаны пройти повторный медосмотр, а электронный формат будет способствовать ускорению обработки решений и выплат.
С 1 апреля 2025 года в Украине начали действовать новые правила прохождения ВВК, которые значительно меняют процесс оценки пригодности к службе. Это часть масштабной реформы, целью которой является цифровизация и упрощение процедур для военнослужащих и мобилизованных.
Об этом рассказывает 24 Канал. Военные, которых ранее признали ограниченно годными, обязаны пройти повторный медосмотр.
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Ключевые изменения в прохождении ВВК
Переход на электронный формат. Постановления ВВК теперь оформляют не на бумаге, а в электронном виде. Вся информация будет храниться в Медицинской информационной системе ВСУ.
Обязательный электронный кабинет ВЛК. Это означает, что направление на ВВК из реестра военнообязанных "Оберіг" автоматически будут попадать в кабинет ВВК, а постановления комиссии быстрее будут отображаться в приложении "Резерв+".
Повторный медосмотр для ограниченно годных. Все граждане в возрасте от 25 до 60 лет, которых ранее признали ограниченно годными (кроме тех, кто имеет инвалидность), обязаны пройти повторный медосмотр до 5 июня 2025 года.
Ускоренная обработка решений. Электронный формат позволяет быстрее передавать информацию, что упрощает процесс оформления выплат, льгот и услуг для военнослужащих.
Что меняется для военных?
Введение электронного документооборота должно сократить бюрократические процедуры и повысить прозрачность процесса прохождения ВВК. Отныне решения комиссий будут доступны быстрее, что облегчит как мобилизацию, так и увольнение со службы по состоянию здоровья.
Как повлияет на мобилизацию и демобилизацию?
Несмотря на ожидания изменений в законодательстве по демобилизации, Верховная Рада 11 апреля изъяла соответствующие нормы из законопроекта. Сейчас идет работа над отдельным законопроектом, который определит порядок увольнения со службы. В то же время цифровизация ВВК поможет ускорить этот процесс в будущем.
Денежные выплаты для военных
С 1 апреля военнослужащие, которые выполняют боевые задачи, получают дополнительные выплаты:
100 000 гривен – тем, кто принимает непосредственное участие в боевых действиях;
50 000 гривен – военным, выполняющим боевые задачи в штабах группировок войск;
30 000 гривен – тем, кто осуществляет боевые задачи согласно приказам.
Кроме этого, за каждые 30 дней выполнения боевых задач выплачивается единовременное вознаграждение в 70 000 гривен.
Реформа ВВК является важным шагом к упрощению процедур для военных. Внедрение электронного документооборота не только ускорит работу комиссий, но и повысит контроль за процессами мобилизации и медицинских осмотров.