Медузы атакуют отдыхающих в Кирилловке: у ребенка аллергия на всем теле
Источник:"РИА Мелитополь"
В Азовском море на Запорожье уже более недели продолжается нашествие медуз. Корнероты донимают отдыхающих и даже травмируют их.
В одном из крупнейших и самых популярных курортов Запорожья – Кирилловке – медузы усеяли берег. От их укусов пострадала девочка.
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Медузы покусали ребенка
Как сообщают местные СМИ, семья из Мелитополя приехала на отдых в Кирилловку. Ребенок играл в море, а когда вышел, родные заметили красные пятна. Со временем они растянулись по всему телу. Они утверждают, что именно укусы медузы вызвали аллергическую реакцию.
Покрасневшая спина девочки после купания в Азовском море / Фото mv.org.ua
Отдыхающие отмечают: вода в Азовском море кое-где напоминает желейную массу. Медуз в жару чрезвычайно много и они жалят пловцов.
Нашествие медуз в курортной Кирилловке: смотрите видео
Чтобы помочь ребенку, испытали много разных средств, но аллергическую реакцию удалось преодолеть не сразу, говорят родители.
Владельцам баз отдыха специалисты посоветовали сдерживать нашествие медуз с помощью установки барьерных сеток возле песчаных пляжей.
Отдых на Азовском море в 2021 году: что стоит знать
- Медузы на Азовском море – довольно привычное явление в последние годы.
- Дело в том, что климат Азовского моря создал идеальные условия для размножения медуз, и их количество стремительно растет.
- На Запорожье, в курорте Приморский Посад люди не могли войти в море из-за плотной полосы медуз. Их пришлось вывозить тачками.
- К тому же в 2021 году на побережье Азова было несколько сильных ливней. После них некоторые курорты заполонили комары.
- И на Черном море, и на Азовском в июле 2021 года зафиксировали рекордное количество насекомых-божьих коровок. Их так много на берегу и в воде, что мешают туристам комфортно отдыхать.