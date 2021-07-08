Медведчук не будет сбегать, иначе его ценность потеряется, – Лещенко
Источник:24 канал
Заседание, на котором рассматривают продление меры пресечения Виктору Медведчуку, до сих пор длится. Впрочем, вряд ли ему изменят меру пресечения.
Такое мнение высказал журналист и экс-депутат Сергей Лещенко. Он также добавил, даже если меру ослабят – кум Путина бежать из страны не будет.
К теме Адвокаты Медведчука просили 3 часа на обед – суд отказал в ходатайстве
По его мнению, Медведчук этот режим не нарушал, поэтому оснований, чтобы его усиливать – не будет. Но с другой стороны – преступление, которое ему инкриминируют, остается тяжелым. Поэтому все будет без изменений.
А то, что судебный процесс затягивают – это такая тактика. Медведчук работает на свою аудиторию, которой хочет показать как будто он "жертва политических репрессий, преследований".К слову. Препятствуя процессу своими нелепыми ходатайствами, адвокаты пытаются дотянуть до полуночи. Именно тогда завершится действие предыдущего приговора о круглосуточном домашнем аресте.
Медведчук не будет убегать, – Лещенко
Если же вдруг предположить, что Медведчуку домашний арест отменят, – он не будет убегать из страны. Ему это запрещено.
"Если он сбежит, то перестанет быть украинским политиком и тогда его ценность теряется. В версии тех людей, которые его интегрировали, чтобы изнутри толкать государство в объятия Путина, он должен быть в Украине", – считает Лещенко.
Если он сбежит – то его карьера как украинского политика может подойти к концу. Более того, он уже теряет свое влияние – это показывают и рейтинги его партии ОПЗЖ, и телеканалы. "Пропагандистская машина не работает", – добавил Лещенко.
Лещенко о мере пресечения Медведчуку: видео
Дело Медведчука: главное
- Медведчука обвиняют в государственной измене и разграблении национальных ресурсов во временно оккупированном Крыму.
- Генпрокурор 11 мая объявила ему о подозрении. Суд 13 мая избрал меру пресечения – круглосуточный домашний арест.
- Позже Киевский апелляционный суд оставил в силе решение относительно меры пресечения пророссийском нардепу.