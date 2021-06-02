Мол, после долгих переговоров украинская власть якобы согласилась выплачивать деньги оккупантам. Перевозкой их до линии разграничения якобы занимались сотрудники Службы безопасности. О резонансных пленках в эфире программы говорили политтехнолог Сергей Гайдай и руководитель проекта Bihus.Info Денис Бигус.

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Медведчук поймал Порошенко на крючок, – Гайдай

Сергей Гайдай: Разговоры дают возможность определить интонацию. Какие интонации у Медведчука? Он смеется. Он там очень веселый всегда, много шутит. Чувствует, что это пришел его звездный час. Более того, в этом тандеме чувствуется, что он не заходит свободно к Путину. А к Порошенко – заходит. Он в этой пирамиде стоит выше Порошенко, ниже Путина. Потому что он поймал Порошенко на крючок. Я себя считаю специалистом по названиям и заголовкам. Когда выходила книга Александра Онищенко (экс-нардеп-беглец – 24 канал) "Петр Пятый", я сказал, это неудачно, ведь он – не Петр Пятый и не Петр Первый. И у меня спросили: "А как бы ты назвал эту книгу?".

Двумя основными свойствами и действиями, которые характеризуют Петра Алексеевича – жадность и ложь. Потому что его жадность порождала ложь. Жадность – это его слабое место, на котором и поймал Медведчук.

У сторонников Петра Алексеевича, которые действительно верят, что он был едва ли не самым патриотичным нашим президентом, человеком, который спасал нас от российской агрессии, очень сложное время. Ведь обычная простая логика, даже без пленок Бигуса. Я лично помню пресс-конференцию Порошенко, когда он говорил: "Мы вынуждены покупать уголь у оккупантов. Но я вас уверяю, что они пойдут только на зарплаты. Более того, там платятся налоги в Украину". Я тогда подумал, какая ложь. Как на оккупированной территории ты можешь обеспечить платить людям, которые находятся под оккупацией, и все контролируют боевики.

Что известно о пленках Медведчука?

Журналисты Bihus.Info получили записи телефонных разговоров Виктора Медведчука с представителями боевиков и России за 4 года.



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• Журналисты Bihus.Info получили записи телефонных разговоров Виктора Медведчука с представителями боевиков и России за 4 года. Первая часть была обнародована 17 мая. В ней говорится о том, с кем контактировал кум Путина и кто может быть причастным к известным схемам. Расследователи обнаружили, что в 2014 году Медведчук днем ​​и ночью был на контакте с пятым президентом Украины Петром Порошенко. Вторая часть появилась 24 мая. В этом выпуске подробно рассказывается об экономических вопросах. В частности, о "трубе Медведчука" и как она попала в руки нардепа от ОПЗЖ. Третья часть была опубликована 31 мая. На так называемых "пленках Медведчука" человек с голосом, похожим на кума Путина, договаривался о поставках угля от оккупантов. Беседа проводилась с лидерами боевиков – Александром Захарченко и Владимиром Кононовым.

После просмотра я позвонил человеку, который разбирается в этих вопросах. Петр Алексеевич тогда говорил, почему он принял такое решение. Мол, Украина без света и тепла, наши станции ТЭЦ не могут работать на буром угле, а антрацит есть только на оккупированных шахтах, поэтому мы вынуждены у них брать. Я спросил, правда ли это, что мы не можем без антрацита. Он сказал: "Нет. Да, действительно, бурый уголь с газом опасен. Но переоборудование станций стоит не так дорого. Это вопрос, который решается за несколько месяцев".

Но Петр Алексеевич очень хотел покупать через Россию и направления в оккупированных территорий, потому что это контролировал Медведчук. И, мне кажется, это давало ему деньги. По-другому, это невозможно.

Порошенко был нужен Медведчук для решения своих коммерческих вопросов, – Гайдай

Все вопросы, которые должен был решать Медведчук, были коммерческими. И был он там не ради пленных, которых тогда уже возвращали. Я общался тогда с полковником Владимиром Рубаном. Он говорил: Очень мешает работе и делает все, чтобы убрать меня с этого направления Петр Порошенко. Ведь отдают это Медведчуку. А я мешаю, потому Порошенко было важно сказать, что вернуть пленных может только кум Путина".

Это было прикрытие. Ему нужен был Медведчук для того, чтобы он решал его личностные коммерческие вопросы, договаривался с Путиным о разном.

Порошенко потерял возможность вернуться к власти, – Гайдай

Огромная ошибка, которую сделал Порошенко – ставка на электорат, демонстрируя из себя патриота. "Армия, язык, вера". Он не является таким человеком. Прежде всего ему не надо было врать. Избрание такой позиции – это большое количество лжи, которая сделала его токсичным. Именно поэтому он потерял всякую возможность вернуться в настоящую политику и к власти.

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Денис Бигус анонсировал 4 часть "пленок Медведчука"

Денис Бигус: Я стараюсь говорить так, чтобы избежать детального анонса четвертой части, которая будет посвящена теме пленных. Эта часть еще больше акцентирует внимание на вопросе – зачем в этих переговорах был нужен Медведчук.

Я не могу найти "симпатичный" ответ на этот вопрос. Какого черта Медведчук возник в переговорах по углю, газу, трубе? Огромная часть этих переговоров проходила значительно раньше, чем его официально представили переговорщиком по обмену пленными.

Из всех "пленок" есть четкое ощущение, что он отстаивает интересы России. Пока ничего предметного ни по одной части с той стороны не прозучало. У меня есть такое осторожное предположение, что, наверное, и не прозвучит. Это истории, которые обсуждали 5 лет назад. Их как-то упоминали, писали, пытались расследовать, ставили политической силе Петра Алексеевича вопросы. Поэтому мы сейчас просто подтверждаем те вещи, о которых говорили еще тогда.

Полный выпуск программы "Что это было?": Смотрите видео 24 канала