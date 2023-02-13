Медведчук снова "ожил": российский политолог объяснил, как его использует Кремль
На российской арене "ожил" украинский предатель Медведчук. Кремль использует его в собственных пропагандистских целях.
Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политолог Аббас Галлямов. А до своего кума Путина Медведчук пытается достучаться через Кабаеву.
Смотрите также Компании жены Медведчука финансировали Росгвардию и МВД России
Кремлю нужны новые лица для пропаганды
Галлямов отметил, что Медведчук появился из-за голой политтехнологии. Если ты не можешь обновить содержание своего месседжа, если ты вынужден транслировать его, непрерывно транслируя одно и то же, это ведет к тому, что электорат начинает зевать.
В этой ситуации нужно обновить модельный ряд, как говорится. Надо изменить лицо, и при выполнении новых лиц люди как бы должны с большим интересом это слушать. Кремль не может сменить месседж, потому что он у него один и тот же, да еще и становится менее адекватным в новой ситуации,
– заметил российский оппозиционный политолог.
Он добавил, что повестка дня уже изменилась, транслировать надо о чем-то другом, а говорить нужно о том же, поэтому и нужны новые лица.
Галлямов объяснил, как Медведчука использует Кремль: смотрите видео
Медведчук – новое лицо для россиян
По словам российского оппозиционного политолога, Медведчука для украинской аудитории трудно назвать новым лицом, а для российской аудитории он человек относительно новый. В том смысле, что многие его не идентифицируют, не узнают.
"Появляется какой-то мужчина, о чем-то говорит. Вроде бы то, что он говорит, совпадает с тем, что до этого говорили. Значит, точка зрения еще существует. Это не столько экспансия на новые аудитории, сколько попытка удержать ту аудиторию, которая у них еще осталось, это, если выражаться военными терминами, не наступление, а оборона", - подчеркнул Галлямов.
Виктор Медведчук: последние новости
- С начала полномасштабной войны были разоблачены незаконные действия некоторых представителей власти и даже целой партии. Кроме лишения гражданства на таких людей, в том числе и Виктора Медведчука должен ждать суд.
- Руководство России проталкивает через пророссийских политологов в информационное пространство Украины, США и Евросоюза проект временного перемирия типа "Минска-3". Перемирие нужно Путину для передышки и подготовки нового вторжения в Украину, которое должно состояться через 5 лет.
- Закупки техники через Россию, продвижение российских брендов, бизнес-партнеры Медведчука, родственники Медведева, активы старшего и младшего Януковичей, подрыв обороноспособности Украины накануне вторжения, неуплата налогов и финансовые махинации это все о сети "Эльдорадо", которая до сих пор работает на украинском рынке. Правда, сама компания отвергает все обвинения и называет все факты клеветой.