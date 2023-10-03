Медведев лично контролирует мобилизацию на оккупированных территориях Украины – ЦНС
Российские захватчики хотят мобилизовать 130 000 человек до конца 2023 года. Они планируют принудительно забрать в свою армию и жителей временно оккупированных территорий Украины.
Как сообщил Центр национального сопротивления, россияне производят мобилизацию с 1 октября по 31 декабря. На временно оккупированных территориях Украины захватчики хотят провести незаконные мобилизационные мероприятия.
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Этот преступный процесс контролирует Медведев
Бывший президент страны-агрессорки и действующий заместитель председателя совбеза этого государства-террориста лично контролирует мобилизационный план на оккупированных территориях. Дмитрий Медведев в сентябре 2023 года посещал временно захваченную россиянами часть Донецкой области.
Среди всех временно оккупированных территорий больше людей захватчики хотят принудительно мобилизовать на Донетчине и Луганщине, а также в Крыму. В ЦНС напомнили, что каждое преступление на временно оккупированных территориях фиксируется. Поэтому никто из причастных к незаконным мобилизационным мерам коллаборантов и захватчиков не избежит наказания.
Что говорят эксперты о мобилизации у окупантов
- Недавно политолог Николай Давыдюк в комментарии 24 Каналу заявил, что мобилизация в России будет проходить в разных форматах. Россияне будут как загонять людей, так и звать "добровольцев" на контракт, обещая им "золотые горы". Также существует вероятность, что российские олигархи будут отдавать в оккупационную армию рабочих из своих предприятий.
- Ранее бывший сотрудник СБУ Иван Ступак предположил, что если Россия соберет 130 000 захватчиков, то это будут молодые новички в возрасте 18 – 20 лет, а не обученные солдаты. Он тоже напомнил. что в среднем российские мобилизованные погибают уже через 2 месяца на фронте.
- Напомним, бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж указал на отсутствие слаженности у мобилизованных оккупантов. Также у россиян есть проблемы с подготовкой разноплановых подразделений: пехоты, танковых войск, артиллерии и т.д.