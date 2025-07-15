История повторится: как Путин совершает ошибку СССР

Дмитрий Медведев высмеял Дональда Трампа после того, как тот выдвинул так называемый пятидесятидневный ультиматум России и ее союзникам. Медведев назвал заявления Трампа "декоративным ультиматумом" и подчеркнул, что "американский президент разочаровал воинственную Европу".

Может ли Медведев смеяться над Трампом?

Действительно, в российской столице на последние заявления американского президента не обратили особого внимания. Более того, московская биржа пошла вверх после того, как Трамп завершил свою встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, на которой и произносились соответствующие заявления. Об этом заявил Виталий Портников, информирует 24 Канал.

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Но действительно ли заявления Трампа являются такими безопасными для российского руководства? И действительно ли Медведеву, который уже несколько раз опровергал свои заявления после комментариев западных политиков, стоит смеяться над американским президентом?

50 дней – это действительно достаточно долгий срок, который позволяет России без серьезных проблем продолжать наступление на украинские позиции и обстреливать города, разрушая военно-промышленный комплекс Украины и заставляя украинских граждан задуматься о капитуляции перед Россией.

Но с другой стороны, Трамп отмечает, что предоставит Украине новое оружие. Это оружие, конечно, должно сдержать российское наступление, которое и без этого фактически выглядит нереалистичным в той позиции, что сейчас находятся вооруженные силы России на украинской земле.

Поставка новых систем противовоздушной обороны для Украины также создает проблемы для дальнейших обстрелов украинской территории российскими захватчиками. Кроме того, в западных медиа подчеркивают, что США могут позволить Украине наносить удары вглубь России ракетами ATACMS, которые уже находятся на вооружении у Сил обороны Украины.

Поэтому уже вскоре могут зажечь многочисленные военные и энергетические объекты в России, что, конечно, создаст дополнительные проблемы для российской экономики, которая и без того истощена санкциями и войной.

Конечно, можно считать, что эта экономика пережила серьезное санкционное давление Запада, и теперь Путин в союзе с Китаем может уверенно смотреть в военное будущее. Однако обещание стопроцентной пошлины для стран, которые будут продолжать закупать нефть у России создает определенные проблемы для российского энергетического комплекса.

Россия может повторить судьбу СССР?

Россия остается государством, бюджет которого связан прежде всего с поставками энергоносителей. Любые проблемы с такими поставками уменьшают возможности российского бюджета и планы Путина по многолетней войне с Украиной.

До этого выступления Трампа большим союзником российского президента оставался даже не Китай, а время. Именно многолетняя война на истощение Украины, как рассуждал российский президент, рано или поздно поставит точку на истории соседнего государства и позволит ему присоединить украинские территории к России.

Однако теперь, когда у России может элементарно не хватить денег на этот империалистический эксперимент, Путину придется задуматься и о том, не ожидает ли Россию судьба Советского Союза. Советские руководители настолько увлеклись гонкой вооружений с Западом, что не заметили, как история их преступного государства подошла к концу.

Хотя на такой финал не рассчитывали и лидеры тогдашнего Запада, которые были готовы к дальнейшему противостоянию с коммунистической системой. Очевидно, что и Рональд Рейган, и Франсуа Миттеран, и Маргарет Тэтчер хотели сосуществования с более предсказуемым Советским Союзом, а не гибели коммунистической империи и крупнейшего кризиса в ее существовании. Россию Путина и Медведева может ожидать та же самая бесславная судьба.

Трамп хотел бы принудить российского президента к компромиссу и приостановлению военных действий в Украине. Он подчеркивает, что настроен решительно. Но реально американский президент просто втягивает российское руководство в новейшую гонку вооружений с Западом и борьбу за то, чтобы доказать, что России никто и никогда ничего не будет диктовать.

Путин может выбрать именно брежновско-андроповскую тактику поведения с руководством США – продолжать наращивать свой темп наступления в Украине, не считаться с ультиматумами Трампа.

Путин и дальше будет воспринимать американского президента как человека, которого можно просто обвести вокруг пальца и таким образом создать для себя выгодные условия для дальнейшей войны с ненавистной Путину Украиной. Или же просто игнорировать, когда Трамп выступает со своими предупреждениями.

В то же время Трамп будет наращивать свои заявления в отношении России и действия по помощи Украине, надеясь, что рано или поздно Кремль осознает важность компромисса с Вашингтоном. А этого компромисса не будет. Будет наращивание войны и кризиса на постсоветском пространстве. Путин будет искать слабые места Трампа не только в контексте российско-украинской войны, но и других регионов мира.

Россия будет наращивать свое сотрудничество с Ираном и Северной Кореей, чтобы создать для США новые кризисные моменты, а Трамп будет отвечать на эти вызовы Путина. В конце концов российская экономика может не выдержать этого бешеного темпа борьбы, и начнется кризис на постсоветском пространстве, который можно будет сравнить с кризисом бывшего СССР.

Этот кризис может охватить не только саму Россию, но и другие бывшие советские республики, которые будут втянуты или в конфронтацию с Россией как Украина, или будут оставаться в тени ее амбиций, как Беларусь. Результаты такого кризиса предсказать будет очень трудно, как было трудно предсказать результаты краха Советского Союза.