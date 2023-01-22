Сами же потомки договора с Риббентропом, - Фейгин о российских упреках о "нацистах"

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев недавно назвал войну России с Украиной "новой отечественной". Мол, Украина и Западная Европа это "потомки Гитлера" и "нацистской Германии", напавшей на Советский Союз. Именно поэтому россияне сейчас ведут "новую отечественную" войну.

В Кремле болезненно пытаются выжать из себя некую идеологию. Об этом 24 Каналу рассказал российский правозащитник и оппозиционный политик Марк Фейгин. По его словам, все эти нарративы мы от российских властей и ее пропагандистов слышали неоднократно.

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Россия хочет поделить Европу

Он напомнил, что Медведев повторяет старые тезисы российской пропаганды: "новая отечественная война", "окончить войну в новом Берлине – Киеве", "бандеровцы – нацисты".

Разве что они начали педалировать тему, что "западные страны – потомки Гитлера",

– считает оппозиционный политик.

Он напомнил, что именно Запад – победитель в реальной войне.

"В отличие от Советского Союза, Великобритания и США (мы не говорим о странах, которые были оккупированы) союзниками Гитлера не были. Соединенные Штаты в Мюнхенском соглашении не участвовали", – отметил он.

Однако, по его словам, Советский Союз, под руководством Сталина, из 6 лет Второй мировой войны 2 года был союзником Гитлера. А также подписал договор о ненападении и тайном Протоколе о дружбе, в котором они вместе с Германией поделили часть Европы.

"Поэтому не надо Медведеву рассказывать "сказки" о том, кто является "поджигателем войны" и кто является "потомком Гитлера". Поведение Москвы сегодня - это наследие именно тех времен, когда по праву сильного они хотят поделить Европу. А Европа вместе с цивилизованным миром говорит "нет", – подчеркнул правозащитник.

Украина сегодня является освободителем от нацизма

По его мнению, Москва перекладывает ответственность на других, мол, на Западе – "потомки Гитлера", а россияне – "красная армия".

Но так уже не получится. Россия есть и "потомки Гитлера", и "красной армии" со всем худшим, что у нее было,

– отметил Фейгин.

Он считает, что скорее освободителем от нацизма является Украина, которая снова пытается сделать то, что происходило во время Второй мировой войны – только с Востока освободиться от этого угнетения.

"Поэтому не России называть себя потомками "защитников от нацизма в Европе". Потому что они потомки подписавших Пакт Молотова - Риббентропа", - подчеркнул Фейгин.

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Зэки ждут в окопах

Оппозиционный политик также обратил внимание на то, что Медведев, называя войну с Украиной "новой отечественной", почему-то не отправляет на фронт своего сына, который некоторое время жил в США и имел там бизнес.

"Во время Второй мировой войны Сталин отправлял своего сына на фронт и тот погиб. У Хрущева тоже погиб сын. Все воевали, даже Брежнев. Пусть сын Медведева поедет на фронт - в окопах его ждут зеки", - заметил Марк Фейгин.

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