В России свирепствуют из-за 18-го пакета санкций и угрожают мощными ударами по Киеву

18 июля Совет ЕС принял 18 пакет санкций против России. Ограничения коснутся российских банков, нефтепроводов "Северный поток", нефти и технологий для беспилотников. Единство союзников Украины изрядно разозлило Кремль.

Заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев в своем традиционно хамском и циничном стиле отреагировал на новый пакет санкций, передает 24 Канал.

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Как Медведев прокомментировал 18-ый пакет санкций от ЕС?

Так, в телеграмме Медведев написал, что, мол, 18-ый пакет санкций, как и предыдущие, не способен изменить позицию России. Он заверил, что экономика страны-агрессора выстоит, а Кремль не откажется от атак на Украину.

Российский чиновник пригрозил, что удары по объектам нашего государства, в частности Киеву, "будут наноситься с возрастающей силой".

Кроме того, он призвал россиян "учиться ненавидеть европейцев так сильно, как умели их предки".

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отреагировал на очередное "словесное расстройство" Медведева.

Альтернативы "иранскому сценарию" с последующим добровольным отделением от России определенных регионов с тюркским сообществом, похоже, для России не существует,

– заявил чиновник.

Напомним, что в Госдепе США заявили, что Трамп открыт к дипломатии, но остается реалистом. Там намекнули, что он будет действовать так же решительно в отношении России, как и повел себя в отношении Ирана.