Шизофрения российской элиты: Медведев озвучивает то, о чем грезит, но молчит Путин

Дмитрий Медведев сделал очередное заявление, обвинив Запад и в частности США в том, что им не хватило "гибкости и ума" заключить с Россией договор по безопасности. Если бы это произошло, то по мнению Медведева, Москва бы не начала так называемую "СВО". Таким образом Кремль посылает определенные месседжи западным странам.

Такое мнение высказал 24 Каналу директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик, подчеркнув, что Медведев озвучивает мысли Владимира Путина относительно того, как должна закончиться война, которую он развязал в Украине. Ранее Медведев сказал, что для России будет все равно, кто победит на президентских выборах в США. Также он считает, что в случае победы Камалы Харрис, в США будут руководить "министры и семья Обамы".

Важно Путин вряд ли сядет за стол переговоров, независимо от результата выборов в США, – CNN

Каких договоренностей хочет Путин

"У российской политической элиты есть определенная шизофрения, когда она с одной стороны заявляет, что никаких переговоров пока не может быть, только – выполнение их прихотей и ультиматумов. А с другой стороны Кремль передает различными способами месседж о готовности к переговорному процессу", – заметил Кулик.

Так нужно и рассматривать эти месседжи Медведева о том, что было бы хорошо США и России договориться по вопросам безопасности. Тогда мы, мол, проведем определенные "красные линии", сформируем буферные зоны, предоставим друг другу гарантии.

Однако это разговоры не об Украине, а о том, что Путин хочет договоренностей с Соединенными Штатами и напрямую переговоры с Вашингтоном об Украине, но без нее,

– объяснил он.

Пока что западные партнеры говорят о том, что любые переговоры по Украине возможны только с ее участием. Это, по его словам, очень важный тезис, которого нужно придерживаться и каждый раз напоминать Западу, что любые сепаратные переговоры с террористом являются контрпродуктивными.

Обратите внимание! Ранее Путин заявлял о том, что якобы Россия "не стремится перестроить мир". Также он цинично заявил, что якобы до "украинского кризиса довели западные страны", мол, изменения в мире начались до начала войны в Украине – Россия же "пытается отвечать им".

"То, что сейчас в алкогольном делириуме говорит Медведев, – это фактически влажные мысли самого Путина, то, о чем он грезит – принять участие в формировании нового мироустройства и вести прямые переговоры с глобальными лидерами, чтобы получить свою долю в нем и чтобы была якобы признана сила и роль России", – отметил директор Центра исследований проблем гражданского общества.

Будущее России – сырьевой придаток

Однако Россия уже давно не является глобальным, а скоро перестанет быть и региональным лидером. Она, как отметил Виталий Кулик, постепенно превращается в обычного клиента Китая, зависимого сырьевого придатка. Чем дальше, Россия готова идти на такие уступки, как банкротство и закрытие собственных предприятий, целых секторов экономики, чтобы наполнить свой рынок китайской продукцией.

Будущее России – сырьевой придаток Китая, хотя она боялась стать сырьевым придатком Запада, однако неизвестно, что хуже для нее,

– подчеркнул он.

Отметим, что в интервью российскому пропагандистскому СМИ заместитель председателя совета нацбезопасности России Дмитрий Медведев сказал, что если бы у Соединенных Штатов было "достаточно гибкости и ума" заключить с Россией договоры по безопасности, то так называемой "специальной военной операции" не было бы. Однако, добавил Медведев, Вашингтон "привык всех ломать через колено" и он исходит из принципа "исключительности интересов США". По его мнению, это "большая ошибка", и это их "когда-то погубит".