Дмитрий Медведев пригрозил Соединенным Штатам войной на фоне слов Трампа о 10 –12 дневном дедлайне для Путина. Экс-президент России не впервые позорится подобными заявлениями.

Российский политик также любит пригрозить Западу ядерным оружием. Политтехнолог Тарас Загородний рассказал 24 Каналу, почему на самом деле Медведев постоянно попадает в скандалы, выдавая маразматические заявления.

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Почему Медведев прикидывается дураком?

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в очередной раз взялся угрожать США, после того, как Дональд Трамп сообщил, что дает Путину 10 – 12 дней, чтобы закончить войну. Медведев заявил, что каждый ультиматум и угроза – это "шаг к войне между Россией и США".

На бред российского политика ответил сенатор Линдси Грэм, в очередной раз призвав Россию сесть за стол переговоров. На это Медведев напыщенно отметил, что переговоры, мол, завершатся, когда Россия достигнет всех целей своей "военной операции". Более того, он сказал "работай над Америкой, дедушка", указывая на Грэма.

Есть две причины такого поведения Медведева. Во-первых, он на самом деле говорит то, о чем думают в Кремле. Во-вторых, он специально так делает, чтобы его не рассматривали как потенциального преемника Путина, ведь он знает "правила игры" в России,

– отметил Тарас Загородний.

Политтехнолог объяснил, что в случае смерти Путина, Медведева будут рассматривать как потенциального конкурента любого человека, который будет после Путина.

"То, что он пьет – так, безусловно, для россиян это обычное дело. Но он имитирует идиотизм, потому что хочет жить. Он был у власти, то есть кого-то там устроил. Так что, для любого человека, что придет после Путина, будет соперником", – объяснил политтехнолог.

Стоит заметить, что Медведев работает в аппарате Путина, выполняет много функций, в частности, скрытых дипломатических. В декабре 2024 года Медведев даже встречался с Си Цзиньпином в Пекине.

Интересно также, что на одно из маразматических сообщений Медведева ответил и сам Дональд Трамп. Экс-президент России заявил, что Кремль мог бы передать Ирану ядерное оружие. Трамп критически ответил, и уже потом Медведев опроверг свои же слова.