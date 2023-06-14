Медведев после маразмов Путина размечтался о "санитарной зоне" до Львова: он пригрозил Западу
У бывшего президента России Дмитрия Медведева прогрессирует маразм. Он снова продолжает угрожать Западу.
Так, Медведев после маразмов Путина размечтался о "санитарной зоне" до Львова. Об этом он написал в своей соцсети, информирует 24 Канал.
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Порция маразма от Медведева
Так, бывший президент России вспомнил, как 13 июня Владимир Путин сказал о необходимости создания демилитаризованной (санитарной) зоны "в целях безопасности" страны-агрессорки.
С учетом вражеских решений по поставке киевскому режиму все больше дальнобойных видов оружия такая линия должна проходить по Львову (польскому Лембергу), чтобы сыграть реальную защитную роль. Тогда это и будут новые безопасные пределы того, что раньше называли "страна 404",
– пробормотал Медведев.
Кроме этого, кремлевский маразматик снова пригрозил Западу.
"Если исходить из доказанности соучастия западных стран в подрыве "Северных потоков", то у нас не осталось никаких даже моральных ограничений воздерживаться от уничтожения кабельной связи наших врагов, проложенного дном океана", – сказал Медведев.
Другой бред Медведева
- Недавно Медведев с истерикой заявил, что против России якобы воюет Великобритания. Он назвал Британию "вечным врагом" России.
- Также Медведев снова оскандалился циничными заявлениями. Его бред касался не только "прогнивающего Запада" и "киевского режима", но и непосредственно самой России.
- К тому же муртаду Владимиру Путину не понравилось, что верхушку Кремля ждет печальный конец из-за агрессии против Украины.