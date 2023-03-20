Это будет хет-трик: как должны отреагировать в Гааге на угрозы Медведева

Дмитрий Медведев пригрозил Международному уголовному суду гиперзвуковой ракетой типа "Оникс" из-за ордера на арест Владимира Путина. Судьи имеют очень эффективный инструмент, чтобы отреагировать на заявления приспешников российского диктатора.

Так, реакцией Гааги на угрозы Медведева может стать ордер на его арест. Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.

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Какой должна быть реакция Гааги на угрозы Медведева

По его словам, это должен быть такой хет-трик из ордеров на арест российских чиновников. То есть верный пес Путина присоединится к своему хозяину и уполномоченному президенту России по делам ребенка Марии Львовской-Беловой.

Ступак заметил, что Медведев не всегда был настолько "отбитым". Так, во время президентства ему даже организовывали визит в Соединенные Штаты. Однако это не означает, что приспешник главы Кремля говорят, что писать. По мнению сотрудника СБУ, он делает это самостоятельно и его никто не модерирует.

Медведев пишет это без помощи других. Ему очень нравится, что к нему приковано столь большое внимание со стороны большого количества людей,

– предположил эксперт Украинского института будущего.

Более того, эти заявления он делает, несмотря на то, что является официальным должностным лицом Кремля. Медведев занимает должность заместителя председателя совета безопасности России.

Ступак сказал, какой должна быть реакция Гааги на угрозы Медведева: смотрите видео

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