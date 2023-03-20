Так, реакцією Гааги на погрози Медведєва може стати ордер на його арешт. Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак.
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Якою має бути реакція Гааги на погрози Медведєва
За його словами, це має бути такий хет-трик з ордерів на арешт російських чиновників. Тобто вірний пес Путіна долучиться до свого хазяїна та уповноваженої президента Росії у справах дитини Марії Львової-Бєлової.
Ступак зауважив, що Медведєв не завжди був настільки "відбитий". Так, під час президенства йому навіть організовували візит до Сполучених Штатів. Однак це не означає, що посіпаці очільника Кремля говорять, що писати. На думку співробітник СБУ, він робить це самостійно і його ніхто не модерує.
Медведєв пише це самостійно. Йому дуже подобається, що до нього прикута настільки велика увага з боку великої кількості людей,
– припустив експерт Українського інституту майбутнього.
Ба більше, ці заяви він робить попри те, що є офіційною посадовою особою Кремля. Медведєв обіймає посаду заступника голови ради безпеки Росії.
Ступак сказав, якою має бути реакція Гааги на погрози Медведєва: дивіться відео
У Росії істерика через ордер на арешт Путіна
- Міжнародний кримінальний суд 17 березня видав ордер на арешт Владіміра Путіна. У Росії вже почалася істерика. Зокрема, "відзначилась" Маргаріта Сімоньян. Вона почала погрожувати ракетним ударом по столиці тієї країни, яка заарештує Путіна.
- Німеччина готова арештувати Владіміра Путіна, якщо він опиниться на її території. У Росії швидко відреагували на цю заяву. Окупанти навіть пригрозили "піти на Берлін".
- Після хвилі обурення у соцмережах росіяни вирішили пограти у правосуддя у власних судах. Так, слідчий комітет країни-терористки 20 березня вирішив порушити кримінальну справу проти прокурора та суддів МКС.
- Нагадаємо, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора через примусову депортацію українських дітей. Водночас колишній радник і прессекретар Путіна Сергій Марков цинічно заявив, що МКС є "безвідповідальним" та "дурним". А очільник Кремля насправді "не краде дітей, а рятує їх".