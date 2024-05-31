"Не ядерный блеф": Медведев пригрозил ядеркой и ударами по партнерам Украины

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев возмутился разрешениями бить западным оружием по территории России. Кремлевский политик заявил, что "конфликт с Западом" развивается "по худшему сценарию" и традиционно принялся угрожать ядерной войной.

Медведев и раньше не стеснялся угрожать мировым лидерам, как вот пообещал, что "Варшава также получит свою порцию радиоактивной пыли". Поэтому, сегодняшние заявления, которые тот опубликовал у себя в телеграме, особо ничем не отличаются.

Смотрите также Германия разрешила бить своим оружием по территории России

"Нынешний военный конфликт с Западом развивается по худшему сценарию. Происходит постоянная эскалация мощности применяемого натовского оружия. А потому исключить переход конфликта в его последнюю стадию сегодня не может никто", – довольно дипломатично начал свои нарративы Медведев.

Угрожает ударами по западным странам

А вот дальше российский чиновник начал угрожать странам, которые считают, что Украина может быть их оружием по территории России, которая собственно и является страной-агрессором.

В частности, Медведев пригрозил западным странам, которые "одобрили применение" своего оружия повышенной дальности по территории России, что их военную технику и специалистов, которые будут привлечены к ударам, "будут уничтожать как на территории Украины, так и на территории других стран, если оттуда наносятся удары по территории России".

Более того, по словам политика, Россия считает, что всеми дальнобойными средствами поражения "непосредственно управляют военнослужащие стран НАТО".

"Это никакая не "военная помощь", а участие в войне против нас. И такие их действия вполне могут стать casus belli (повод для войны)... Такая "индивидуальная помощь" стран НАТО против России, будь то управление своими крылатыми ракетами большой дальности, или отправка контингента войск в Украину, – это серьезная эскалация конфликта", – разошелся Медведев.

Медведев заявил, что Запад может просчитаться

Путинский прихвостень добавил, что союзники Украины из числа стран НАТО получат ответ такой разрушительной силы, что якобы "сам Альянс просто не сможет удержаться от вовлечения в конфликт".

И конечно, угрозы Медведева не обошлись без бряцания ядерным оружием. И тут взялся доказывать, что Россия якобы никогда не пускает слов на ветер. Мол, союзники раньше так же не верили, что Россия начнет полномасштабное вторжение.

"Еще несколько лет назад чиновники НАТО утверждали, что Россия не пойдет на открытый военный конфликт с "бандеровским режимом", чтобы не поссориться с Западом. Просчитались. Идет война. С применением тактического ядерного оружия (ТЯО) тоже могут просчитаться", – добавил Медведев.

"Не ядерный блеф"

При этом тот заметил, что это станет роковой ошибкой для стран Альянса. Чиновник отметил, что в европейских странах очень высокая плотность населения.

"А для тех вражеских стран, чьи земли дальше зоны покрытия ТЯО, есть, в конце концов, стратегический потенциал. И это, к сожалению, никакое не запугивание и не ядерный блеф", – повторил Медведев.

Разрешение бить западным оружием по России: главное