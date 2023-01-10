В шаге от троек НКВД: Медведев угрожает россиянам, которые "много говорят", – ISW
Источник:ISW
Российский президент Владимир Путин начал активно искать возможность заглушить голоса любой критики в свой адрес. Недоверие к диктатору растет, а с ним и недовольство граждан.
Особо резко критикуют действующую власть российские милитарные блогеры. Медведев пригрозил им, напомнив о цензуре времен Второй мировой.
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"Тихие группы безупречно незаметных людей" могут начать действовать в России
8 января заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале решил запугать тех, кто "слишком много говорит". Он заявил, что во властных кругах начались серьезные дискуссии с руководством по вопросу, как быть с теми, кто критикует власть и ищет "предателей, которые перешли на сторону врага".
Медведев отметил, что "тихие группы безупречно незаметных людей" действовали в России, чтобы обеспечить соблюдение "особых правил военного времени" во время Второй мировой войны с большим успехом, вероятно, намекая на внутреннюю цензуру,
– пишут аналитики ISW.
Некоторые военные блогеры сразу поняли угрозы цензуры от Медведева и начали поддакивать заместителю главы Совбеза, мол, советские органы безопасности действительно были очень высокоэффективны в этом. Они заявили, что "идеологические люди" готовы помочь властям в этом.
Отметим, что критика российского правительства и президента Путина нарастает. Кремль недавно аккумулировал свои усилия, чтобы заставить замолчать российских милитарных блогеров.
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Еще одно бельмо на глазу Кремля: Пригожин активно критикует правительство
- Пригожин открыто критикует руководство России за провалы в войне против Украины. Московские чиновники озабочены дальнейшим ростом "звезды" владельца ЧВК "Вагнера".
- Заметим, что Евгений Пригожин возглавил Бахмутский фронт. "Повар" Путина использует бои за Бахмут, чтобы показать собственную силу и значимость.
- Военные и политические лидеры, которых Пригожин принялся открыто критиковать, мягко говоря, недолюбливают его. Бизнесмен стал настоящим бельмом на глазу для них.
- Однако пока Пригожин остается безнаказанным за свою критику, ведь, как пишет издание The Economist, остается "на путинской орбите". Президент России одновременно видит в нем человека "способного поднять нацию", – говорит Татьяна Станова, политический аналитик из Москвы.