Медведев выполняет свою функцию, – политтехнолог об очередных ядерных угрозах от России

Зампред Совета Безопасности России отметился очередными ядерными угрозами. Цивилизованному миру следует спокойнее относиться к истерикам бывшего российского президента, только подтверждающего свою неадекватность.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. Он добавил, что ядерное оружие – это единственное, чем Россия способна похвастаться перед миром.

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России больше нечем угрожать

По его словам, заявления Медведева являются очередным доказательством неадекватности России. Об этом нужно доносить всему миру, в том числе и на Совбезе ООН, где сейчас председательствует Россия.

"Я уже сбился со счета, сколько раз Медведев угрожал миру и отдельным странам ядерным оружием. Только на прошлой неделе он заявил, что Великобритании не станет. Классика "алкожанра" – Медведев и ядерное оружие", – заявил Тизенгаузен.

Борис Тизенгаузен об истерических заявлениях Медведева: смотреть видео

Политтехнолог считает, что Медведев нужен Путину только для того, чтобы угрожать миру ядерным оружием. Медведев, Патрушев, Шойгу – группировка полных неадекватов, взойдя на престол, сразу начнут угрожать ядерным оружием, ведь больше нечем похвастаться.

"Страна с огромными богатствами и человеческим потенциалом может похвастаться только тем, что имеет ядерное оружие. Но и это оружие они получили в наследство. Угрожать нефтью уже не могут. Угрожать тем, что у них будет лучшая экономика – не могут. Угрожать уровнем жизни граждан – не в их случае. Остается только ядерное оружие", – подчеркнул Тизенгаузен.

В России истерика

Также он прокомментировал истерику российских пропагандистов по заявлениям и прогнозам руководителя Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова.

"Возможно, они бы так не истерили, если бы не имели исторических примеров: освобождение Херсона, Харьковская операция. Возможно, они бы не верили в это, но теперь знают, что ВСУ могут им задать порки. Когда тебя называют террористом такие люди, как Скабеева, это один из лучших комплиментов", – добавил политтехнолог.

Очередные ядерные мечты Медведева