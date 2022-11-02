"Расстрел без суда и следствия": Медведев допустил возвращение смертной казни в России

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заговорил об украинских диверсантах. Он также уже придумал наказание для "изменников".

В своем телеграм-канале Медведев заявил, что в России начали действовать "желто-голубые диверсанты", не согласные с политикой страны. "То есть мы у себя этих уродов приняли, дали им возможность получить образование. В ответ – теракты и диверсии", – уверяет бывший президент страны-агрессора.

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Медведев пожаловался на "желто-голубых диверсантов"

Он также сообщил о том, что иностранные студенты вывели из строя несколько жд объектов в Уфе. Медведев заявил, что к ним можно приравнивать и россиян, поджигающих военкоматы и разрушающих другие государственные объекты.

Заместитель председателя Совбеза России придумал для них наказание – "расстрел без суда и следствия". Он убежден, что "изменников" необходимо наказывать с поличным.

С целью предотвращения таких действий, в случае необходимости, в России может быть снят мораторий на смертную казнь, считает Медведев. "Этот вопрос выбора средств защиты интересов наших людей, государства и общества", – преодолевал он.

Медведев угрожает ядерным оружием

Дмитрий Медведев в очередной раз сделал абсурдное заявление. Российский политик сказал, что украинские власти планируют ядерный конфликт. В то же время сам угрожает ядерным оружием.

Советник Офиса Президента Алексей Арестович прокомментировал его заявление. Он отметил, что подобное можно сказать лишь под влиянием определенных веществ, намекнув на наркотики.

Секретарь СНБО Алексей Данилов также отреагировал на слова россиянина. Он подчеркнул, что "Россия окончательно превратится во врага номер один для всего мира".

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