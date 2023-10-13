Не люди, а крица, – Притула назвал впечатляющую сумму, которую собрали на дальнобойные дроны
Источник:Сергей Притула
Только недавно, 10 октября, Сергей Притула, Сергей Стерненко и Игорь Лаченков запустили мегазбор для покупки сотни дальнобойных дронов. Планировали 175 миллионов за трое суток. Впрочем, удалось даже больше.
Утром 13 октября волонтер назвал сумму, которую собрали за 72 часа. Благодаря донатам удастся купить больше дронов, чем планировали сначала.
Кстати говоря Банкинг разрывается: Притула рассказал, что можно получить за самый большой донат на новый сбор
Сколько денег удалось собрать
72 часа. 177 000 000 гривен. 101 дальнобойный БПЛА-камикадзе. Не люди, а крица!!!
– подчеркнул Сергей Притула.
Также волонтер поблагодарил всех присоединившихся и поздравил с успешным завершением мегазбора. Притула отметил, что позже добавит немного аналитики по сбору.
Мегазбор "Можем повторить!": смотрите видео
Что нужно знать о мегазборе "Можем повторить"
- В октябре 2022-го после первой массированной атаки российских террористов по энергетической инфраструктуре Украины волонтерам удалось собрать аж 352 миллиона гривен.
- Так что через год объявили мегазбор "Можем повторить". Цель – 175 миллионов гривен на 100 дальнобойных БПЛА.
- Речь идет о дроне "Морок" украинского производства, который имеет 30 килограммов полезной нагрузки и может преодолевать 800 километров.
- Планировали собрать за трое суток 175 миллионов гривен на 100 таких дронов, чтобы обеспечить наших защитников возможностью "тушить врага сильно и глубоко".