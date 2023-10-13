Не люди, а крица, – Притула назвал впечатляющую сумму, которую собрали на дальнобойные дроны

Только недавно, 10 октября, Сергей Притула, Сергей Стерненко и Игорь Лаченков запустили мегазбор для покупки сотни дальнобойных дронов. Планировали 175 миллионов за трое суток. Впрочем, удалось даже больше.

Утром 13 октября волонтер назвал сумму, которую собрали за 72 часа. Благодаря донатам удастся купить больше дронов, чем планировали сначала.

Кстати говоря Банкинг разрывается: Притула рассказал, что можно получить за самый большой донат на новый сбор

Сколько денег удалось собрать

72 часа. 177 000 000 гривен. 101 дальнобойный БПЛА-камикадзе. Не люди, а крица!!!

– подчеркнул Сергей Притула.

Также волонтер поблагодарил всех присоединившихся и поздравил с успешным завершением мегазбора. Притула отметил, что позже добавит немного аналитики по сбору.

Сколько денег собрали на дальнобойные дроны / Инфографика с телеграма Притулы

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