Готовит агентуру, что будет работать после деоккупации: почему Россия в Мелитополе не "навсегда"

Российская пропаганда продолжает взывать, что кремлевская армия якобы навсегда, в частности, во временно окованном Мелитополе на Запорожье. Однако на самом деле захватчики прекрасно осознают, что скоро они будут убегать из этого региона.

В четверг, 23 ноября, мэр Мелитополя Иван Федоров констатировал, что басни врага о том, что "Россия навсегда" в некоторых городах Украины является чушью. По его словам, сами оккупанты готовятся к отступлению и муштруют агентов, которые будут работать после деоккупации региона Вооруженными Силами.

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Россия в Мелитополе НЕ "навсегда"

Как отметил Федоров, россияне учат новоизбранных агентов ставить метки на инфраструктурные объекты. Нужно им это для того, чтобы бить по соответствующим целям ракетами, когда их будет контролировать украинская армия.

Россияне говорят, что в Мелитополь "навсегда", но готовят агентуру после деоккупации. Жители сообщают, что захватчики вербуют агентов и учат их ставить метки на объекты инфраструктуры, чтобы рашистам легче было попасть по ним ракетами.

– написал чиновник.

В то же время Федоров убежден, что среди настоящих мелитопольцев предателей нет. А всем коллаборантам он предложил уехать из Запорожья в Россию и остаться там навсегда.

Уверен, что среди настоящих мелитопольцев таких предателей не найдется. А всем любителям русни лучше уж паковать чемоданы – вам места в украинском Мелитополе не будет.

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