У четвер, 23 листопада, мер Мелітополя Іван Федоров констатував, що байки ворога про те, що "Росія назавжди" в деяких містах України є нісенітницями. За його словами, самі окупанти готуються до відступу та муштрують агентів, які працюватимуть після деокупації Збройними Силами регіону.

Дивіться також Частина з них вже ніколи не буде воювати: у Мелітополі окупанти масово отруїлися їжею з доставки

Росія в Мелітополі НЕ "навсєгда"

Як зазначив Федоров, росіяни навчають новообраних агентів ставити мітки на інфраструктурні об'єкти. Потрібно їм це для того, аби бити по відповідних цілях ракетами, коли їх контролюватиме українська армія.

Росіяни кажуть, що в Мелітополь "навсєгда", але готують агентуру на після деокупації. Мешканці повідомляють, що загарбники вербують агентів та навчають їх ставити мітки на об'єкти інфраструктури, щоб рашистам легше було влучити по них ракетами,

– написав посадовець.

Водночас Федоров переконаний, що серед справжніх мелітопольців зрадників немає. А усім колаборантам він запропонував виїхати зі Запоріжжя до Росії та залишитися там назавжди.

Впевнений, серед справжніх мелітопольців таких зрадників не знайдеться. А всім любителям русні краще вже пакувати валізи – вам місця в українському Мелітополі не буде.

Ситуація на Запоріжжі: останнє