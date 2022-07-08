В оккупированном Мелитополе морг переполнен: тела складывают даже в коридорах, – СМИ

Жители Мелитополя, что в Запорожской области, уже неделю не могут достойно похоронить своих умерших родных. Дело в том, что городской морг захватили россияне.

Об этом сообщили в одном из местных изданий. Очевидица, родственница одной из умерших, рассказала, что трупы в морге на проспекте Богдана Хмельницкого лежат даже в коридорах.

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Почему морги переполнены

После того, как Вооруженные Силы Украины ракетным ударом уничтожили военную базу на аэродроме в Мелитополе, оккупанты начали свозить трупы солдат в морг. Украинские судмедэксперты отказались работать с ними. Однако это повлияло и на мирных жителей.

Люди не могут получить справку о судебно-медицинской экспертизе, без которой невозможно похоронить родных на кладбище. Даже если похороны и пройдут, то потом придется делать эксгумацию тела, чтобы подтвердить факт ненасильственной смерти.

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Удар по аэродрому в Мелитополе

Украинские военные атаковали аэродром 3 июля. В сети появилось видео с моментом удара. Мэр Мелитополя Иван Федоров отметил, что там была военная база россиян. По его словам, убили 200 оккупантов и еще 300 ранили. Федоров сказал, что после инцидента коллаборанты в Мелитополе не очень-то хотят выходить на работу.

Окружили больницу

После атаки по аэродрому россияне начали везти раненых в местный госпиталь. Они оцепили здание медучреждения. Следовательно, у местных нет доступа к запасам крови, потому что все, что предоставили доноры, идет на нужду раненых врагов.

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Мэр Мелитополя рассказал, что украинские защитники нанесли примерно 30 ударов по военному аэродрому. Именно поэтому есть огромное количество раненых. Федоров подчеркнул, что ни один мирный житель города не пострадал. Он посоветовал людям оставаться дома, поскольку оккупанты проводят обыски и допросы.

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