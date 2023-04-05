Оккупанты пугают перед контрнаступлением ВСУ и готовят бомбоубежища для своих, – мэр Мелитополя

Оккупанты и коллаборанты из Мелитополя и ближних населенных пунктов паникуют накануне предстоящего контрнаступления ВСУ. Они уже готовят бомбоубежища для "своих".

Об этом 24 Каналу рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров. По его словам, оккупанты запугивают местных жителей из-за дальнейшего контрнаступление ВСУ и угрожают "эвакуировать" людей в Россию.

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Оккупанты и коллаборанты уже паникуют

Как подчеркнул Федоров, оккупанты пытаются по-разному давить на местных жителей. К примеру, недавно они начали раздавать листовки с инструкцией, что нужно делать при контрнаступлении ВСУ.

Также россияне уже готовят бомбоубежища. Но разместить там они планируют свой командный состав.

Наши жители видят, что враг массово начинает готовить бомбоубежища для размещения своего командного состава во время контрнаступления ВСУ. Готовят они все не для местных, а именно для командного состава,

– подчеркнул Федоров.

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Он рекомендует местным жителям попытаться уехать на территорию, контролируемую Украиной. Если это невозможно, то пытаться находиться в локациях, удаленных от местоположений оккупантов или их военной техники и т.д.

Пока оккупанты лишь угрожают депортировать людей в Россию. Однако идет массовый учет людей для принудительной "эвакуации".

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