Российские военные выбегали в одном белье, – Федоров о "хлопке" в Мелитополе

27 марта на территории временно оккупированного Мелитополя раздалось несколько мощных взрывов. Поэтому российским захватчикам пришлось выбегать на улицу в нижнем белье.

Как оказалось, "прилетело" по зданиям, в которых оккупанты обустроили так называемую "администрацию" спецслужбы "МГБ" и общежитие. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.

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По словам мэра, в захваченных зданиях техникума и вуза находились казармы и так называемая "администрация" вражеской спецслужбы "МГБ".

Поэтому сегодня утром именно в этих двух зданиях и раздались взрывы,

– рассказал Федоров.

Там было общежитие, где проживали российские террористы, а также офисное помещение, где проходило службу непосредственное руководство так называемого "МГБ".

"Очевидцы видели, как просто в нижнем белье выбегали из этого общежития российские военные", – отметил мэр.

Федоров добавил, что враг часто прикрывается гражданским населением или среди жилых кварталов размещает свою военную технику и казармы для проживания военных.



Последствия "хлопка" в Мелитополе / фото Ивана Федорова



Что происходит в Мелитополе / фото Ивана Федорова

Взрывы в Мелитопольском районе

Кстати, в поселке Веселое Мелитопольского района утром 27 марта также что-то произошло на одной из автомоек, тоже "национализированной" оккупантами, рассказал Федоров.

По информации местных жителей, было громко и в Токмаке. В настоящее время уточняют информацию о потерях, которые понес враг.

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