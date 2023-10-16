Под Мелитополем был "хлопок": оккупанты жалуются на громкие звуки взрывов

У временно оккупированного Мелитополя в Запорожской области 16 октября слышались громкие звуки взрывов. Очевидцы говорили о "хлопке" на российских военных объектах

В настоящее время неизвестно, сколько оккупантов получили ранения и есть ли повреждения зданий на временно оккупированной территории нашего государства.

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Под Мелитополем раздались взрывы

Мэр Мелитополя Иван Федоров подчеркнул, что оккупантам в украинском Мелитополе "громко не только от грозы и грома". В частности, он рассказал, что примерно в 14:30 под оккупированным городом цвел "хлопок".

Жители города и окрестных поселков сообщают о взрывах на Юге – со стороны Молочного лимана,

– заявил Федоров.



Приблизительное место "хлопка" под Мелитополем / Фото из телеграм-канала Ивана Федорова

По его словам, на месте взрывов враг обустроил военные базы и полигоны для обучения будущих российских солдат, которые будут бросаться на фронт против украинцев. Мэр Мелитополя отметил, что оккупанты "сначала учатся, а затем минусируются".

Оккупантам у Мелитополя не слишком хорошо и по-домашнему