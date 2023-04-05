Съехались чуть ли не все скорые в городе: в Мелитополе "зацвел свежий хлопок"

В Мелитополе с утра 5 апреля прогремели громкие взрывы. Похоже в результате "неудачного курения" российская оккупационная армия понесла очередные потери.

О деталях инцидента в эфире 24 Канала рассказал военный эксперт Андрей Крамаров и мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона.

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Детали взрыва от мэра

Мэр города рассказал, что взрыв прогремел в 8:20 утра в северной части Мелитополя. Это именно тот район, где чаще всего случаются подобные инциденты, ведь там расположены оккупированные украинский военный аэродром и локомотивное депо.

Пока полной информацией не владеем, поэтому несколько позже прокомментируем. Но наше местное население видело там очередное скопление техники россиян,

– заявил Иван Федоров.

За последние дни в поселке Веселое к северу от Мелитополя наблюдается огромная концентрация российских войск и техники. Поэтому мэр убежден, что враг точно понес очередные потери в результате взрыва.

"Мы понимаем, что их огневая мощь пострадала, но несколько позже будем владеть более подробной информацией", – рассказал глава города.

Россия понесла огромные потери: смотрите видео

На место взрыва массово съехались скорые

Ссылаясь на слова очевидцев, военный эксперт Андрей Крамаров рассказал, что первое попадание было в значительное скопление живой силы врага. Сразу же туда направили чуть ли не все кареты скорой помощи, которые есть в городе.

Говорят, что видели многих раненых. Возможно, это живая сила, которую вот только-только подвозили для какого-то усиления или ротации,

– подчеркнул Андрей Крамаров.

Он подчеркнул, что россияне часто производят свои ротации, начиная с накопления войск в одном месте. Второе попадание, вероятно, было именно по технике врага.

"Ведь там было меньше скорых. Слышали что-то похожее на детонирование боекомплекта. Учитывая эти факты, можем говорить, что планировалось усиление или проведение ротационных действий", – объяснил военный эксперт.

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