В Мелитополе раздался мощный взрыв в штабе оккупантов: Федоров рассказал, кто был мишенью

Во временно оккупированном Мелитополе вечером 18 декабря прогремел мощный взрыв вблизи школы, где враг обустроил штаб. Мишенью сопротивления был предатель-полицейский, который начал сотрудничать с россиянами.

Об этом в эфире телемарафона заявил мэр Мелитополя Иван Федоров. Он также уточнил, что взрыв во временно оккупированном городе прогремел около 19:00, передает 24 Канал.

К теме Как россияне ищут сопротивление в Мелитополе: Федоров назвал 2 метода

"Чтобы другим было неповадно"

По словам Федорова, около 19 вечера во временно оккупированном Мелитополе раздался мощный одиночный взрыв. Он был вблизи 22-й школы, расположенной в одном из районов города. Федоров уточнил, что именно эту школу россияне захватили в один из первых дней временной оккупации и разместили там свой штаб.

Мэр Мелитополя добавил, что взрыв раздался неспроста. Мишенью сопротивления стал предатель-полицейский, перешедший на сторону оккупантов.

Нам стало известно, что мишенью вчерашних действий сопротивления был один из предателей-полицейских, согласившийся сотрудничать с врагом и ушедший в оккупационную полицию. Он отмечается тем, что сверхжестко обращается с гражданскими жителями, которые ждут возвращения ВСУ. А это почти все люди Мелитополя,

– сообщил Федоров.

Он также добавил, что сейчас от сил сопротивления ждут хороших новостей и ликвидации еще одного предателя для того, чтобы "другим было просто неповадно это делать". Федоров также отметил, что гражданские при взрыве не пострадали.

Какая ситуация во временно оккупированном Мелитополе