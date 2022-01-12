В Мелитополе маршрутка влетела в столб: ее не могут забрать с места ДТП
Источник:телеграм "Риа-Мелітополь"
Вечером 11 января в Мелитополе, что на Запорожье, произошло ДТП – маршрутка на скорости врезалась в столб. Утром 12 января авто оставалось на проезжей части.
Авария случилась в 21:40 на Южном круге. Водитель застрял в разбитой маршрутке.
Читайте также ДТП с участием 4 авто произошло на Прикарпатье: фото и видео с места аварии
ДТП в Мелитополе с маршруткой
В Мелитополе вечером 11 января маршрутка на большой скорости влетела в столб.
По словам очевидцев инцидента, водителя транспорта из разбитого авто деблокировали сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. К счастью, мужчина жив.
В салоне маршрутки из пассажиров была только жена водителя. По неофициальной информации, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. О ее состоянии информации нет.
Авто вряд ли удастся отремонтировать. Кроме того, в результате ДТП сломана электроопора.
В Мелитополе маршрутка въехала в столб: Фото"РИА-Мелитополь"
Маршрутка всю ночь простояла на месте аварии
Утром 12 января появилась информация, что маршрутку еще не забрали с места ДТП, всю ночь она простояла на проезжей части. Выяснилось, что в городе нет ни одного эвакуатора, который мог бы отправить такое авто на штрафплощадку.
Сейчас стянуть маршрутку с бордюра, чтобы она не препятствовала движению катушек, пытаются коммунальщики. Они используют спецтехнику.
Маршрутку не могут вывезти с проезжей части: смотрите видеоОбратите внимание! В Мелитополе 11 января в ДТП попал полицейский Иван Елисеев и его жена. В то время мужчина находился вне службы. К сожалению, супруги погибли. У них остался 7-летний сын.