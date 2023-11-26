Могут выселить в любой момент: Федоров описал преступления россиян на оккупированных территориях

Временно оккупированный Мелитополь является логистическим и административным центром для россиян. На этой территории оккупанты совершают произвол, в частности, относительно недвижимого имущества украинцев.

Оккупанты могут отобрать квартиру или дом, или подселиться, чтобы использовать мирное население в качестве "живого щита". Об этом 24 Каналу рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров.

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Беспредел россиян

В Мелитополе россияне пытаются "национализировать" имущество украинцев. В частности, это касается тех квартир и домов, которые сейчас пустуют, а их владельцы выехали со временно оккупированной территории.

Во-вторых, они проводят так называемую "сверку" в тех домах, где кто-то проживает. Россияне проверяют, проживают ли там те, кто прописан и по документам владеет этим жильем. Если нет – "национализируют" и отбирают у жителей,

– рассказал городской голова Мелитополя.

Но если владелец находится на месте и демонстрирует все документальные права на собственность, это не значит, что его не выселят. Россияне совершают настоящий произвол и беззаконие.

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Более того россияне подселяются к квартирам и домам мирных жителей. Это делается для того, чтобы при необходимости прикрываться ими, как "живым щитом".

"Мы в свою очередь понимаем, что для наших военных жизнь мирного человека – самое дорогое, что есть", – отметил Федоров.

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